Es waren bislang wenige Regentage auf Mallorca diesen Winter, aber es gibt sie zum Glück noch. Am Dienstag (27.2.) hat es auf der Insel mal wieder doller geschüttet und in den Bergen fielen Schneeflocken. Jetzt steht erstmal Dauerregen an, der ebenfalls zur weißen Pracht beitragen kann.

57 Liter Niederschlag pro Quadratmeter hat der spanische Wetterdienst Aemet zwischen Dienstagmorgen um 8 Uhr und Mittwoch um dieselbe Zeit mit seinen Mitarbeitern in Escorca gemessen. Mit lediglich zwei Litern ist Campos fast um den Regen herumgekommen. In den Bergen fiel eine vier Zentimeter dicke Schneeschicht. Precipitaciones (en l/m2) últimas 24 horas en #IllesBalears

28-02-2024 8h.l.



Acompañadas de tormenta #Mallorca

57 Escorca, Son Torrella

31 Pollença

27 Sa Pobla

24 Muro

24 Sineu

23 Artà

22 Alfàbia

21 Banyalbufar



Radar: https://t.co/AVG2C7zvImhttps://t.co/jatmxFwobJ pic.twitter.com/a8UgZlBZ3x — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 28 de febrero de 2024 Der Sturm pfiff in demselben Zeitraum mit bis zu 96 km/h über Mallorca: Rachas máximas últimas 24 h (>50 km/h) #IllesBalears

28-02-2024 8h #Mallorca

96 Serra d'Alfàbia

92 Far de Capdepera

66 Port de Pollença

65 Son Servera

62 Cabrera

59 Sóller, Puerto

56 Petra

55 Portocolom

54 Manacor

53 Banyalbufar

52 Sa Pobla

51 Murohttps://t.co/aiK8aXb2c9 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 28 de febrero de 2024 Dauerregen am Mittwoch auf Mallorca Den ganzen Mittwoch lang soll es regnen. Gewitter sind möglich. Besonders den Norden Mallorcas kann es heftig erwischen. Hier gilt auch die Sturmwarnstufe Gelb. Aemet rechnet mit bis zu 80 km/h schnellen Böen. Im Meer rund um die Insel gilt wegen hohen Wellengangs die Warnstufe Orange. Auch hier liegt der Fokus an den Küsten im Norden, wo vereinzelte Wellen zehn Meter hoch werden können. Beim Versuch, das Spektakel zu fotografieren, sollten Sie sich nicht zu sehr dem Meer nähern. In den Bergen kann es ab einer Höhe von 1.000 Metern schneien. Gelb, Orange, Rot: Das bedeuten die Warnstufen für das Wetter auf Mallorca Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von lediglich 12 bis 13 Grad, an der Küste mitunter 14 Grad. Dafür bleibt die Nacht mild. Bis 4 Uhr morgens sinken die Temperaturen kaum. Danach geht es kurz auf 4 Grad in der Inselmitte herab. Am Donnerstag schön, danach wechselhaft Der Donnerstag wird das komplette Gegenteil. Die Sonne scheint, Wolken gibt es fast keine. Die Temperaturen klettern auf 17 Grad hinauf. Nur der stürmische Wind bleibt erhalten. In den Tagen danach wird das Wetter wechselhaft. Die Temperaturen sinken und steigen wie eine Sinuskurve. Die Sonne wird immer wieder von bewölkten Phasen unterbrochen, in denen es regnen kann.