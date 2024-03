Eiersuchen im Regen: So wird das Wetter auf Mallorca zu Ostern

Wer sich bemüßigt fühlt, Ende März bei Wassertemperaturen zwischen 15 Grad (Cala Agulla) und 17 Grad (Playa de Palma) auf Mallorca schon einmal im Meer zu baden (insofern es nicht zu windig ist), sollte dies lieber bis Freitag (29.3.) erledigen – zumindest, wenn der Wunsch besteht, den Sprung ins Nass von ein wenig Sonnenschein begleiten zu lassen. Denn während die Wetterbedingungen tagsüber am Karfreitag mit Temperaturen von bis zu 25 Grad im Inselnorden und mit blauem Himmel gar frühsommerlich anmuten, schleicht sich aus südwestlicher Richtung nach und nach eine Wolkendecke an, die die Insel so schnell nicht wieder verlässt.

So wird das Mallorca-Wetter am Samstag (30.3.)

Der Samstag beginnt in weiten Teilen der Insel mit Niederschlägen, die mit Saharastaub vermischt als Schlamm herunterprasseln. Vor allem im Südwesten kann es auch zu Gewittern kommen. Höchstens im Nordosten um Cala Ratjada kann zu Tagesanfang noch vereinzelt die Sonne zu sehen sein. Doch spätestens am Nachmittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit auf der ganzen Insel bei 80 bis 90 Prozent. Die Maximalwerte sinken im Vergleich zum Vortag auf rund 18 Grad ab. Der Wind weht zwar nicht mehr so stark wie an den vorherigen Tagen, immer wieder kann es aber zu kräftigen Böen kommen, sodass gerade an den Küsten Vorsicht geboten ist.

Regen auch am Ostersonntag

Am Sonntag präsentiert sich ein ähnliches Wetterpanorama. Bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von bis zu 80 Prozent in Palma sollte man zum Osterspaziergang auf jeden Fall wasserabweisende Kleidung tragen. Die Temperaturen ändern sich tagsüber nicht wesentlich. Auch kann es immer wieder zu stärkerem Wind aus südlicher und südwestlicher Richtung kommen.

Die Sonne kommt wieder heraus

Erst am Ostermontag klart sich der Himmel über der Insel wieder langsam auf. Zwar steigen die Temperaturen auch hier nicht an, aber der spanische Wetterdienst Aemet verspricht ab dem Mittag Sonnenschein auf der ganzen Insel. Der Wind dreht in Richtung Westen ab, es kann auch hier immer wieder zu starken Böen kommen.