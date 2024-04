Wetter auf Mallorca: Hitze lässt schlagartig nach, dann regnet es Saharastaub

Das sommerliche Wetter am vergangenen Wochenende hat Rekorde auf Mallorca aufgestellt. Gut 33 Grad waren es an einigen Wetterstationen. Zudem gab es von Samstag auf Sonntag eine Tropennacht. Besonders an der Westküste sanken die Temperaturen nicht unter 26 Grad. Noch eimal: Es ist April und nicht August. In der neuen Woche soll sich das Wetter auf Mallorca aber wieder etwas normalisieren und dem Frühling anpassen.

Am Montag wird es noch einmal warm. Die 30-Grad-Marke wird wohl nicht geknackt, 29 Grad sollen es in der Inselmitte um Inca werden. Im Süden Mallorcas wird es deutlich kühler: 24 Grad in Palma und Andratx.

Für die hohen Temperaturen sind warme Luftmassen aus Afirka zuständig, die eine Menge Saharastaub mit auf die Insel bringen. Schon am Sonntag war es diesig, auch am Montag hüllt die Staubwolke Mallorca ein und verdeckt die Sonne.

Saharastaub in der Luft: Montagmorgen (8.4.) in Palmas Stadtviertel Nou Llevant. / Ciro Krauthausen

Am Dienstag regnet es den Saharastaub herab und es wird schlagartig kühler auf Mallorca

Die Nacht wird bei 9 bis 11 Grad normal. Im Süden der Insel zieht Nebel auf. In den Morgenstunden am Dienstag erreichen kalte Luftmassen aus Norden Mallorca. Sie bringen Regen mit, der den Saharastaub herabregnen lässt. Die Terrassen und Autos dürften danach wieder entsprechend schmutzig aussehen. Die Temperaturen brechen stark ein. Es geht runter auf 17 Grad in Sineu (Höchsttemperatur) bis 23 Grad in Pollença.

Am Morgen weht der Wind kräftig aus Norden. Tagsüber flaut er ab. Gen Abend klart der graue Himmel auf, und die Sonne kommt raus.

Ab Freitag wird es wieder wärmer

Die Temperaturen bleiben am Mittwoch und Donnerstag um die 20 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Am Mittwoch bleibt es eher trocken, am Donnerstag kann es wenige Regentropfen geben. Ab Freitag ziehen die Temperaturen dann schon wieder an. Der spanische Wetterdienst geht derzeit von 27 Grad am nächsten Wochenende aus.