Über 33 Grad auf Mallorca: Der Sommer schlägt bereits im April voll zu

Der erste richtig heiße Tag auf Mallorca, und das bereits am 6. April: Der staatliche Wetterdienst Aemet hat am Samstag auf der Insel in zahlreichen Orten über 30 Grad gemessen. Den Anfang machte der kleine Küstenort Sant Elm in der Gemeinde Andratx.

Dort kletterte das Thermometer bereits um 12.40 Uhr auf 30,2 Grad. Viel heißer wurde es dann im Tagesverlauf dort aber nicht mehr. Bei 30,8 Grad war in Sant Elm Schluss.

Pollença und Sóller über 32 Grad

Auf deutlich höhere Werte kamen aber Gemeinden vor allem im Norden der Insel. Spitzenreiter auf den Tag gesehen war Muro. Dort wurden am Nachmittag 33,4 Grad gemessen. In Sa Vinyassa bei Sóller stieg das Thermometer auf 33,3 Grad. Pollença kam auf 32,7 Grad und Binissalem auf 32,5 Grad.

Die 30-Grad-Marke schafften auch zahlreiche weitere Orte in der Inselmitte, darunter Santa Maria, Sineu, Llucmajor, Porreres oder Petra. Aber auch in Palma wurde es an der Universität UIB und am Flughafen ein heißer Tag.

Laut Aemet wurden zahlreiche Temperaturrekorde aus früheren Jahren pulverisiert. Vor allem Muro schaffte mit seinen 33,4 Grad einen deutlichen Sprung. Der bisherige Rekord im April stammte mit 30,6 Grad aus dem Jahr 2012.

Bemerkenswert war aber nicht nur der heiße Tag, sondern die in manchen Teilen der Serra de Tramuntana extrem warme Nacht. In Port de Sóller und Banyalbufar fielen die Temperaturen nicht unter 26 Grad. Tropennächte Anfang April gab es auch in Sant Elm (24 Grad), Calvià (22 Grad), Lluc (21 Grad), Colònia de Sant Pere und Palma-Portopí (20 Grad).

In der Inselmitte ging es auf 12 Grad herunter

Die Temperaturunterschiede auf kleinstem Raum waren dabei bemerkenswert. Beispielsweise fiel das Thermometer wenige Kilometer von Port de Sóller entfernt im Landesinneren auf 14 Grad und damit 12 Grad weniger als im Hafenort. In der Inselmitte blieb es vielerorts bei 12 Grad Tiefsttemperatur.

Der Sonntag und der Montag werden ebenfalls heiß auf Mallorca, bevor es dann zu einem deutlichen Temperaturrückgang kommt. Lesen Sie hier die Vorhersage für die kommenden Tage.