Zahn ausgeschlagen: Polizei nimmt drei deutsche Mallorca-Urlauber an der Playa de Palma fest

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Mittwoch (15.5.) drei deutsche Urlauber an der Playa de Palma wegen Körperverletzung festgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Freitag hervor.

Gegen 6.20 Uhr kam es in erster Meereslinie an der Playa de Palma zu einer Schlägerei zwischen mehreren deutschen Urlaubern. Eine Gruppe von drei Männern schlug und trat auf eine am Boden liegende Person ein. Das beobachteten drei andere Deutsche, die dazwischengingen. Die Angreifer ließen von dem am Boden liegenden Urlauber ab und schlugen nun auf die andere Gruppe ein. Einer der Männer soll dabei wohl einen Schlagring benutzt haben und seinem Gegenüber einen Zahn ausgeschlagen haben.

Polizei nahm die Deutschen nach kurzer Verfolgungsjagd fest

Als die Polizei eintraf, war die Schlägerei noch in Gange. Beim Anblick der Beamten ergriffen die Angreifer die Flucht. Die Polizisten holten sie ein und nahmen sie fest. Warum es überhaupt zum Streit gekommen war, ist nicht bekannt. Ein Krankenwagen brachte zwei der angegriffenen Urlauber mit verschiedenen Knochenbrüchen und einem fehlenden Zahn ins Krankenhaus. Wie die mallorquinische Zeitung "Ultima Hora" berichtet, ließ ein Untersuchungsrichter die drei Festgenommenen schon wieder laufen.

Mai und Juni gelten als die schlimmsten Monate

Die Monate Mai und Juni gelten mit als die schlimmsten an der Playa de Palma in Sachen Exzesse und Schlägereien. Das Ballermann-Publikum in dieser Zeit besteht hauptsächlich aus jungen Sportlern von Amateurvereinen, die zum Komasaufen auf die Insel kommen. Mit dem Hochsommer im Juli und August wird es in der Regel etwas ruhiger in der deutschen Urlauberhochburg. Es bleibt abzuwarten, ob das neue Alkoholverbot auf offener Straße etwas bewirkt. Die Verordnung ist zwar schon in Kraft getreten, bislang werden aber noch keine Bußgelder an Urlauber verteilt.