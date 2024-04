Auch auf Mallorca: Britische Airline Jet2 kürzt massiv Stellen in Spanien

Erdbeben bei der britischen Mallorca-Airline Jet2: Wie die Zeitung "The Mirror" berichtet, sollen in den kommenden Wochen in Spanien rund 1.000 Arbeitsplätze gekürzt werden. Betroffen sind neben Mallorca auch die Standorte Alicante sowie die kanarischen Inseln Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura.

Von der Muttergesellschaft Jet2Holidays hieß es gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", man habe die Aktivitäten in Spanien umstrukturiert. "Bedauernswerterweise müssen wir aufgrund dessen eine Reihe an Entlassungen durchführen." Betroffen sei neben Boden- und Kabinenpersonal auch die Crew in den Hotels.

Besonderer Service fällt weg

Bislang konnten Pauschalreisende, die mit Jet2 auf Mallorca Urlaub machten, ihre Koffer bereits an der Hotelrezeption aufgeben. Dadurch wurde es den Reisenden erspart, das Gepäck bis zum Flughafen zu schleppen. Dies falle nun weg, berichtet der "Mirror".

Jet2 fliegt Mallorca von den britischen Flughäfen Belfast, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Liverpool, London Stansted, Manchester und Newcastle an. /pss