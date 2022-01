Lautstarker Protest gegen die aktuelle Corona-Politik auf Mallorca: Am Samstag (15.1.) haben sich mehr als 1.000 Menschen im Parc de la Mar in Palma de Mallorca versammelt, um ihrem Ärger gegen die derzeitigen Corona-Regeln Luft zu machen. Der Widerstand der Demonstranten richtete sich vor allem gegen die inzwischen in weiten Teilen des öffentlichen Lebens auf den Balearen geltende 3G-Regelung und somit gegen das dafür nötige Covid-Zertifikat.

Zahlreiche Teilnehmer an der Kundgebung hielten Spruchbänder in die Höhe mit Aufschriften wie "Das Virus mutiert zu einer Diktatur" oder auch "Hände weg von den Kindern" in Anspielung auf die Mitte Dezember auf den Inseln gestartete Impfkampagne für Fünf- bis Elfjährige. Immer wieder brandeten Sprechchöre auf, die Demonstranten skandierten "Libertad, libertad" (Freiheit, Freiheit). Der Zug der Teilnehmer setzte sich nach der Versammlung im Parc de la Mar durch die Stadt in Bewegung in Richtung Plaça d'Espanya. Einer der Teilnehmer hielt ein Plakat in die Höhe mit der Aufforderung "Nicht nur zuschauen, mitlaufen!" Und offensichtlich hatte dieser Aufruf Erfolg. Nach Schätzungen von Augenzeugen war die Menge an der Plaça d'Espanya deutlich angewachsen und erreichte zwischen 2.000 und 3.000 Menschen, darunter auch Kinder. Damit fiel diese Kundgebung deutlich größer aus als die bisherigen Demonstrationen auf Mallorca gegen die Corona-Politik, die in den meisten Fällen nicht mehr als wenige hundert Teilnehmer zählten. Obwohl zurzeit auf Mallorca wie in ganz Spanien im öffentlichen Raum auch im Freien eine Maskenpflicht gilt, entschied sich die überwältigende Mehrheit der Demonstranten, auf den Mund-Nasen-Schutz zu verzichten. Die Polizei schritt offenbar nicht ein und beschränkte sich darauf, den friedlichen Ablauf der Kundgebung zu überwachen.