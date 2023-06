Die Guardia Civil hat am Dienstag (13.6.) auf Ibiza den Bürgermeister und Raumplanungsdezernenten von Sant Josep de sa Talaia, Ángel Luis Guerrero (PSOE), festgenommen. Zudem durchsuchten die Beamten stundenlang das Rathaus, befragten Mitarbeiter und beschlagnahmten kistenweise Unterlagen. Neben dem Politiker wurden drei Anwälte festgenommen, darunter auch die im Raumplanungsdezernat angestellte Juristin Carla García. Alle sollen die Nacht in der Zelle auf dem Revier der Guardia Civil verbracht haben.

Vorwürfe noch unbekannt

Noch ist nicht klar, welche Vorwürfe genau auf dem Sozialisten und den anderen Festgenommenen lasten, der in der vergangenen Legislaturperiode regierte und das Amt nun kommissarisch ausübt. Es wird vermutet, dass die Festnahme mit der Umwidmung von Grundstücken für den Immobilienbau zu tun hat. Ein Anwohner der Gemeinde soll eine entsprechende Anzeige erstattet haben.

Die Durchsuchungen begannen gegen acht Uhr morgens und fanden auch in anderen Teilen von Mallorcas Nachbarinsel statt. So sollen die Beamten sowohl öffentliche Einrichtungen als auch Privathäuser durchkämmt haben. Guerreros Anwalt José Maria Costa erklärte am Dienstagabend gegenüber der Nachrichtenagentur Efe, sein Mandant habe mit den Ermittlern zusammengearbeitet.

Guardia Civil bestätigt Einsatz nicht

Die Guardia Civil wollte derweil nicht einmal den Einsatz selbst bestätigen. Die Polizeieinheit teilte lediglich mit, man sei in einer "geheimen Operation" im Einsatz, die vom Ermittlungsgericht Nummer 3 in Ibiza-Stadt angeordnet worden sei.

Guerrero hatte die Wahl am 28. Mai gegen seinen Konkurrenten von der PP, Vicent Roig, verloren, der die Zahl der Sitze im Gemeinderat im Vergleich zu 2019 verdoppeln konnte. Guerreros Amtszeit soll am Samstag enden, wo in zahlreichen Gemeinden auf den Balearen die neuen Gemeinderäte zusammentreten und den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin wählen. In Sant Josep sind die Konservativen auf eine Koalition mit Vox angewiesen. /pss