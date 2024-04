„La Copa del Rey": Nützliche Vokabeln für den Saisonhöhepunkt am Samstag

Man muss nicht unbedingt aficionado del Mallorca (also kein Fan des Fußballclubs Mallorca) sein, um in diesen Tagen in Gespräche über das Endspiel (la final) des spanischen Fußballpokals verwickelt zu werden. Da hilft es, neben etwas Hintergrundwissen auch ein paar wichtige Vokabeln und Floskeln zu lernen.

Der Copa del Rey als "Königspokal"

Gespielt wird um die Copa del Rey, also wörtlich übersetzt um den „Königspokal“. Eigentlich müsste man noch de fútbol (also „im Fußball“) hinzufügen, weil es zum Beispiel auch im Handball (el balonmano), Basketball (el baloncesto) oder Eishockey (el hockey sobre hielo) nationale Wettbewerbe (las competiciones nacionales) um entsprechende Königspokale gibt. Aber da Fußball (fútbol oder balompié, mit „m“) die populärste Sportart in Spanien ist, muss man das kaum dazusagen. Und eigentlich müsste man auch noch masculino hinzufügen, um klarzustellen, dass es um die Herrenmannschaften geht. Aber die Damenmannschaften spielen ihr Turnier um die Copa de la Reina (also den „Königinnenpokal“).

Nötiges Grundwissen für den Spieltag am Samstag

Im Gespräch mit Mallorquinern fallen mit großer Wahrscheinlichkeit einige dieser erklärenden Sätze: La última y única vez que el Mallorca ha ganado la Copa del Rey fue el año dos mil tres. (Das letzte und einzige Mal, dass Mallorca den Königspokal gewonnen hat, war im Jahr 2003.) Este sábado será la cuarta final de la Copa para el Mallorca. (Diesen Samstag ist es das vierte Pokalendspiel für Mallorca.) 1998 perdimos ante el FC Barcelona y 1991 ante el Atlético de Madrid. (1998 haben wir gegen den FC Barcelona verloren und 1991 gegen Atlético de Madrid.)

¡Así que todo es posible!

Das ist sozusagen das Grundwissen, das in der previa gebetsmühlenartig wiederholt wird. Die previa ist dabei so eine Art Sammelbegriff für das Fachsimpeln vor dem Spiel im Allgemeinen und die TV-Vorberichterstattung am Spieltag im Besonderen. Wenn sie bei dieser previa mitreden wollen, sagen sie doch einfach Sätze wie diesen: Contra el Athletic Club de Bilbao será difícil, pero bueno, el año pasado hemos ganado al Madrid, ¿no? (Das wird schwierig gegen Athletic Club aus Bilbao, aber, hey, wir haben letztes Jahr auch Real Madrid geschlagen.) ¡Así que todo es posible! (Also ist alles möglich!)

