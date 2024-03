Real Mallorca verabschiedet sich wohl aus dem Abstiegskampf

Real Mallorca hat am Samstag (16.3.) das Heimspiel gegen Granada mit 1:0 gewonnen. Für die Mallorquiner war es ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt. Bei den Andalusiern schwindet hingegen langsam der Glaube, nächste Saison weiter in der ersten Liga spielen zu dürfen.

Der Inselclub startete eigentlich gut in die Partie. Die Gäste offenbarten Lücken in der Abwehr, die Real Mallorca nicht zu nutzen wusste. Ein Fernschuss von Vedat Muriqi war lange Zeit die einzige gefährliche Aktion.

Über weite Strecken der ersten Halbzeit herrschte dann Stillstand. Beide Teams kamen nicht mal in die Nähe des gegnerischen Tors. Kurz vor der Pause kam Dani Rodríguez dann doch nochmal zum Abschluss, schoss aber vorbei. Der Schiedsrichter sah bei dem langweiligen Kick keinen Grund, auch nur eine Sekunde nachspielen zu lassen.

Viele Chancen in der zweiten Hälfte

Die zweite Hälfte entschädigte die Zuschauer. Real Mallorca wechselte offensiv, Granada, das eigentlich die drei Punkte nötiger hatte, machte keine Anstalten, das Spiel gewinnen zu wollen. Die Mallorquiner kamen direkt nach Wiederanpfiff zu zahlreichen guten Chancen. Ein Querpass von Kyle Larin vor dem Tor geriet zu kurz und verhinderte einen Treffer, wenig später rauschte eine Hereingabe am Kanadier vorbei. Wieder kurz darauf konnte Muriqi eine scharfe, halbhohe Flanke nicht ins leere Tor drücken. Die Führung schien nur eine Frage der Zeit.

Nach 60 Minuten tauchte tatsächlich mal Granada in der gegnerischen Hälfte auf. Einen Kopfball konnte Real Mallorcas Torwart zur Ecke entschärfen. Bei dieser flog er unter dem Ball hindurch und ermöglichte den Gästen die nächste Chance, die vergeben wurde.

Fünf Minuten vor Schluss köpfte RCD-Kapitän Raíllo eine Ecke zur verdienten Führung ins Netz. Der Sieg war danach kaum mehr gefährdet. Real Mallorca hat nun acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, 16 Zähler Vorsprung auf den Vorletzten Granada, der wohl den Gang in die zweite Liga antreten muss. Nach der Länderspielpause geht es auswärts gegen Valencia weiter, danach steht das Pokalfinale in Sevilla gegen Athletic Bilbao an.