Leserfragen: Wo kann ich am Strand meine Wertsachen aufbewahren?

Ich komme Anfang Juni nach Port d’Alcúdia, es ist mein erster Urlaub seit zwölf Jahren. Nun habe ich gehört, dass die Liegen am Strand von Port d’Alcúdia teurer geworden sein sollen. Stimmt das? Und haben Sie noch einen Tipp, was ich mit meinen Wertsachen am Strand machen könnte, damit sie mir nicht abhanden kommen? (Ilse F., per E-Mail)

Es ist richtig, dass die Liegen in diesem Jahr in Port d’Alcúdia deutlich teurer geworden sind. Statt bisher 6,50 Euro müssen Strandgäste ab sofort 9,10 Euro bezahlen – eine Preiserhöhung von rund 40 Prozent. Noch dazu könnte es ungemütlicher für Badeurlauber werden, denn gleichzeitig werden die Strandkioske und die Zugänge zum Strand renoviert, es muss mit Lärm gerechnet werden. Wenn Sie Strandliege und Schirm mieten, hat das den Vorteil, dass Sie Ihre Wertsachen in einem kleinen Metallkästchen einschließen können, der sich am Sonnenschirm befestigt befindet. Es ist also kein Problem, auch Geldbeutel, Handy und Schlüssel mit an den Strand zu nehmen. Residentenrabatt mit der NIE Liebes MZ-Team, ich habe eine Frage. Zum zweiten Mal lese ich nun, dass man, wenn man auf der Insel gemeldet ist (aber kein residente ist), ebenfalls die 75 Prozent Ermäßigung bei Flügen oder Fähren zum Festland erhalten kann. Die Gemeinde Manacor hat mir letztens gesagt, dass ich nach Palma muss, um diese Möglichkeit zu bekommen. Ich weiß aber nicht genau, wohin und was genau ich beantragen muss, um die notwendige NIE (meine ursprüngliche funktioniert dafür nicht) zu bekommen. (Martina H., per E-Mail) Es kommt etwas darauf an, was Sie unter gemeldet verstehen. Normalerweise ist das die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt, das sogenannte empadronamiento. Und nur damit bekommt man den Rabatt. Allein mit der NIE gibt es keinen Nachlass. Schließlich ist der Rabatt für Leute gedacht, die tatsächlich auf der Insel leben. Eine NIE-Nummer sagt nichts darüber aus, ob die betreffende Person wirklich ihren Hauptwohnsitz auf der Insel hat, denn wer sich beispielsweise eine Immobilie als Zweitwohnsitz auf Mallorca kauft, braucht ebenfalls eine NIE. Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es