Das Feuer war aus unbekannter Ursache am späten Donnerstagnachmittag (22.2.) in einer der Wohnungen ausgebrochen und über die Fassade aus brennbarem Material rasend schnell auf die gesamte Anlage übergesprungen. Starker Wind fachte den Brand zusätzlich an. Binnen einer Stunde stand die riesige Anlage komplett in Flammen.