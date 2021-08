Real Mallorca ist Tabellenführer der Primera División. Zumindest kurzzeitig. Die Mallorquiner haben am Samstag (21.8.) das Auswärtsspiel gegen Deportivo Alavés mit 1:0 gewonnen.

Nach dem 1:1-Unentschieden im Auftaktspiel gegen Real Betis aus Sevilla wechselte Trainer Luis García Plaza die Startaufstellung auf drei Positionen. Der japanische Wirbelwind Takefusa Kubo verdrängte Spielgestalter Salva Sevilla auf die Bank, Innenverteidiger Antonio Raíllo musste passen und wurde durch Franco Russo ersetzt. Im Sturm erhielt etwas überraschend der Mallorquiner Abdón Prats den Vorzug.

Das Spiel begann schwungvoll, was daran lag, dass beide Mannschaften sich auf die Offensive konzentrierten und in der Abwehr viele Fehler einstreuten. Einfache Abspielfehler wurden von beiden Teams zu schnellen Angriffen genutzt. Was mangelte, war die Chancenverwertung. Sowohl die Heimelf aus dem Baskenland als auch die Mallorquiner vergaben im ersten Durchgang eine Möglichkeit, in der der Stürmer frei auf den gegnerischen Torwart zulief. Als Flügelspieler Mboula, bislang die Entdeckung der Saison, knapp am Tor vorbeiköpfte, raufte sich Trainer García Plaza schon entnervt die Haare.

Im zweiten Durchgang verzweifelten die Mallorquiner noch mehr. Abdón Prats köpfte einen Ball aufs Tor, der zuerst an die Latte und danach an den Pfosten prallte, aber eben nicht die Linie überquerte.

Kurz darauf wurde der Stürmer durch den Neuzugang Fer Niño ersetzt. Dieser fügte sich hervorragend ein und erzwang mit einem Dribbling ein Foulspiel, was zu einem Platzverweis für Duarte sorgte. Mit einem Mann mehr drängten die Mallorquiner nun auf den Sieg. In der 79. Minute war es schließlich der eingewechselte Salva Sevilla, der mit einem tollen Pass Niño freispielte. Dieser traf zum Sieg.

Da viele anderen Mannschaften den zweiten Spieltag noch austragen müssen, dürfte Real Mallorca sich nicht allzu lange an der Tabellenspitze aufhalten. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist der Saisonstart aber geglückt. Weiter geht es am Freitag (27.8., 20 Uhr) im Visit Mallorca Estadi gegen Mitaufsteiger Espanyol Barcelona. /rp