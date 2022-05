Der deutsche Rekordmeister hat die Balearen für sich entdeckt. In der vergangenen Woche waren die Profis des FC Bayern München noch nach einer 1:3-Klatsche gegen Mainz zum Party machen auf Ibiza. Nun plant der Bundesligist auf Mallorca wohl auch noch den Kader für die kommende Saison. Wie die "Bild" berichtet, flog Sportvorstand Hasan Salihamidžić am Freitag (6.5.) auf die Insel, um mit mehreren Spielerberatern zu verhandeln.

"Der Aufenthalt hatte ausschließlich berufliche Gründe", zitiert die "Bild" Hasan Salihamidžić. Der 45-Jährige wird das so ausdrücklich betonen, da die Ibiza-Party der Fußballer zuletzt für Unruhe sorgte. Die Bayern hatten zwar die Meisterschaft schon im Sack, da aber noch Ligaspiele ausstehen, wurde dem Team Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen, da sie offenbar die verbleibenden Spiele nicht mehr ernstnehmen. Das zeigte sich nun auch am Wochenende. Nach der Mainz-Pleite folgte ein eher schmeichelhaftes 2:2 gegen den VfB Stuttgart. Besonders die Konkurrenz im Abstiegskampf dürfte sich ob des unerwarteten Punkts der Schwaben aufregen.

Besuch in der Ritzi Lounge Bar

Auf Mallorca soll sich Salihamidžić nun in der "Ritzi Lounge Bar" in Puerto Portals mit den Spielerberatern Fali Ramadani und Björn Bezemer getroffen haben. Ramadani betreut Leroy Sané. Der Vertrag des Nationalspielers läuft noch bis 2025 und eigentlich besteht kein dringender Handlungsbedarf. Anders sieht es bei den Kunden von Bezemer aus. Der Vertrag von Serge Gnabry läuft 2023 aus, weshalb nun die Entscheidung ansteht: verlängern oder verkaufen. Die Gespräche sind jedoch seit geraumer Zeit erfolglos. Zudem betreut Bezemer auch Leipzigs Fußballer Konrad Laimer. Der Österreicher steht auf der Wunschliste der Münchner.

Vielleicht kommt ja auch Bewegung in das Dauerthema Robert Lewandowski. Sowohl der Sportvorstand als auch der polnische Starstürmer haben ein Haus in Santa Ponça. Das letzte Saisonspiel der Bayern steht am Samstag (14.5.) auswärts gegen Wolfsburg an. /rp