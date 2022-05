Atlético Baleares hat am Sonntag (8.5.) im Duell gegen Castellón einen schnörkellosen 2:0-Heimsieg rausgeholt. Im Estadi Balear an der Ringautobahn von Palma de Mallorca schoss Dioni Villalba die Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung. Manel Martínez legte den zweiten Treffer in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit nach.

Fußball auf Mallorca: Atlético Baleares hat weiter Hoffnung auf einen Play-Off-Platz Der Sieg war Voraussetzung, um ein kleines bisschen Resthoffnung auf einen Play-Off-Platz zu behalten. Die Plätze zwei bis fünf spielen dabei untereinander um einen Aufstiegsplatz in die zweite Liga. Angesichts der Bedeutung dieses Spiels für den Ausgang der Saison erschienen überraschend wenige Fans im Stadion. Baleares liegt nach 35 Spieltagen auf Platz sechs, mit 54 Zählern punktgleich mit Linares, die auf dem fünften Rang stehen. Die Andalusier machten am Wochenende ebenfalls ihre Hausaufgaben und gewannen gegen San Fernando mit 3:0. Der viertplatzierte Sabadell ist mit 55 Punkten ebenfalls ein direkter Konkurrent von Baleares um die Play-Off-Plätze. /pss