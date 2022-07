Überraschende Wende im Fall Vedat Muriqi: Der Wechsel des Kosovaren zum FC Brügge galt bereits als sicher. Doch wie nun verschiedene spanische Medien übereinstimmend berichten, ist der Transfer geplatzt und der Stürmer steht vor einer Rückkehr zu Real Mallorca. Für den Inselclub wäre es der Rekordtransfer der Vereinsgeschichte.

Der 28-Jährige gehört Stand Mittwochvormittag (20.7.) noch Lazio Rom. Die Italiener hatten für Muriqi vor zwei Jahren knapp 20 Millionen Euro bezahlt. Obwohl der Stürmer in der Serie A floppte, wollte Lazio den Kosovaren dennoch teuer verkaufen. Ein Hauptargument war die erfolgreiche Leihe zu Real Mallorca in der vergangenen Rückrunde, als Muriqi in 15 Spielen vier Tore und drei Vorlagen gelangen.

War schon zum Medizincheck in Belgien

Bereits vor zwei Wochen hieß es, der Wechsel zum FC Brügge sei durch. Die Belgier hatten 10,5 Millionen Euro (und wohl noch weitere Zahlungen im Erfolgsfall) geboten, Muriqi war zum obligatorischen Medizincheck schon angereist. Ob dieser negativ ausgefallen ist oder Brügge dann doch nicht so viel ausgeben wollte, ist nicht bekannt. Jedenfalls stockte der Transfer und Real Mallorca bekommt wohl doch seinen Wunschspieler mit dem Spitznamen "der Pirat". Das kommt umso überraschender, da sich der Spieler bereits in den sozialen Medien von den Mallorquinern verabschiedet hatte:

Löst Eto'o ab

Muriqi brauchte nur wenige Minuten, um sich in die Herzen der Mallorquiner zu spielen. Der Stürmer kämpft mit vollem Einsatz und sorgte mit seinen Treffern für den Klassenerhalt des Erstligisten. Real Mallorca ist nun anscheinend bereit, 7,5 Millionen Euro für den Kosovaren zu bezahlen. Damit würde Muriqi die Vereinslegende Samuel Eto'o als Rekordtransfer ablösen. Für den Kameruner zahlte der Inselclub 1999 umgerechnet 7,2 Millionen Euro.

Der Stürmer wäre erst der zweite Neuzugang in dieser Sommerpause. Bislang hat Real Mallorca lediglich den Verteidiger José Copete verpflichtet. Real Mallorca startet am 15. August mit einem Auswärtsspiel gegen Athletic Bilbao in die neue Saison.