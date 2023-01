Nach Niederlagen in der Liga (gegen Osasuna) und in der Copa del Rey (Real Sociedad) hat Real Mallorca am Freitagabend (20.1.) durch ein Tor von Dani Rodríguez in der zweiten Halbzeit gegen Celta (1:0) wieder Schwung bekommen. Der Fußball-Erstligist kann dadurch seine Position im Mittelfeld der Tabelle festigen.

Es war ein hart erkämpfter Sieg, der vierte der Saison im heimischen Stadion von Son Moix für die Mannschaft des mexikanischen Trainers Javier Aguirre. Celta drängte auf den Ausgleich und erzwang mehrere gefährliche Situationen, die von der mallorquinischen Abwehr gut gemeistert wurden. Celta blieb ohne Torerfolg und kassierte die sechste Auswärtsniederlage der Saison, womit es sich der Abstiegszone nähert. Rodríguez war der Held eines ganz besonderen Abends für die "palmesanos", die gerade Sant Sebastià feiern. Beim letzten Sieg gegen Valladolid (1:0) glänzte Abdón Prats und an anderen Abenden war der Kosovare Vedat Muriqi der Beste. Mallorca steht nun gut da und hat in der ersten Hälfte der Saison bereits 25 Punkte angesammelt. Real Mallorca setzte wieder alles auf die Defensive Die Angst vor Fehlern und die defensiven Vorkehrungen - beide Teams traten mit einem Block von fünf Verteidigern an - schränkten die Angriffsmöglichkeiten von Mallorca und Celta in der ersten Halbzeit ein. Beide Torhüter (Rajkovic und Marchesín) hatten lange Zeit nicht viel zu tun, und der einzige Torschuss kam von Gabri Veiga in der 25. Minute. Die Dominanz war abwechselnd. Die Mannschaft von Javier Aguirre erwischte den besseren Start, doch schon bald nahmen die Spieler des portugiesischen Trainers Carlos Carvalhal das Heft des Handelns in die Hand. Iago Aspas, der von Veiga und dem Norweger Jorgen Larsen gut unterstützt wurde, war in den ersten 45 Minuten der auffälligste Spieler. Er verantwortete die vielversprechendsten Spielzüge für die Gäste, bei Kontern, die aufgrund von Fehlern beim letzten Pass nicht zu Toren führten. Auch im mallorquinischen Angriff fehlte es an Klarheit, obwohl Ruiz de Galarreta nach überstandenen körperlichen Problemen ins Mittelfeld zurückkehrte; der Senegalese Amath N'Diayé, der den gesperrten Kang In Lee ersetzte, blieb unauffällig, und der kosovarische Stürmer Vedat Muriqi wurde vorne kaum eingesetzt. Celta forderte vergeblich einen Strafstoß Nach dem Wiederanpfiff wechselte Aguirre zwei Spieler. Simbabwes Tino Kadewere kam für Amath N'Diayé und Frankreichs Clément Grenier für Ghanas Idrissu Baba, der sich eine gelbe Karte abgeholt hatte. In der 59. Minute zeigten die von Vasco angeordneten Wechsel die gewünschte Wirkung. Rechtsverteidiger Pablo Maffeo erkämpfte sich im Strafraum der Gäste den Ball und passte an Dani Rodriguez ab, der das 1:0 erzielte. Der Rückstand auf der Anzeigetafel zwang Celta, alles nach vorne zu werfen. Paciencia, Rodríguez und Carles Pérez verstärkten den Angriff von Vigo, was zu einer ständigen Bedrohung des Tores von Rajkovic führte. In der 67. Minute forderten Carles Pérez und das gesamte Team der Celeste einen Elfmeter für einen Sturz im Strafraum, doch der Schiedsrichter sah kein Foul. Die Schlussphase des Spiels war für Mallorca eine einzige Qual. Celta versuchte alles, um den Ausgleichstreffer zu erzielen, wurde aber nicht für seine Bemühungen belohnt.