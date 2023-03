Der Frauenfußball boomt immer mehr. "Wir wollen in Sachen Mädchenfußball der erste Ansprechpartner auf der Insel werden", sagt Michael Busse, der das Fussicamp auf Mallorca betreibt. Der durch die Fernsehsendung "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer erwartet in diesem Jahr 1.500 Kinder und einen Weltstar vom FC Bayern München in seinem Fußballcamp. Mit den Osterferien startet an den Standorten Cala d'Or und Cala Millor die Saison.

Über 70.000 Leute im Stadion "Wir haben es im vergangenen Jahr bei der EM gesehen. Im Finale zwischen Deutschland und England waren über 70.000 Leute im Stadion", sagt Busse. Die Begeisterung dürfte auch bei der im Juni anstehenden WM zu spüren sein. "Die Deutschen werden da eine wichtige Rolle spielen." Schon im Vorjahr haben sich wesentlich mehr Mädchen als sonst im Fussicamp angemeldet. "Ich habe gemerkt, dass wir uns in diesem Bereich besser aufstellen müssen", sagt Busse und tut das mit zwei neuen Trainerinnen. 2023 gastiert die Zweitligaspielerin Emma Lou, die bei Holstein Kiel spielt, als Verstärkung. Als fester Bestandteil ist künftig die frühere U17- und U19-Nationalspielerin Jennifer Stammler eingeplant. "Sie war früher selbst ein Fussicamp-Kind." Welche Stars kommen 2023 ins Fussicamp? Neu ist der zweite Standort in Cala d'Or. "Wir trainieren dort auf einer neuen Anlage und suchen noch Kooperationen mit den Hotels in der Gegend", sagt Busse. Wie jedes Jahr dürften spontan der ein oder andere bekannte Profi aus der Bundesliga beim Fussicamp vorbeischauen. Schon angekündigt ist Ex-Werder Bremen-Profi Ivan Klasnic, der bereits in den vergangenen Jahren mit den Kindern trainierte. "Ich bin zudem seit dem vergangenen Jahr mit einem echten Weltstar vom FC Bayern München in Verhandlung. Den Namen kann ich aber noch nicht nennen", so Busse. Die Termine für das Fussicamp und weitere Informationen finden sich online unter fussicamp.net.