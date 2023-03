Die Mauer bröckelte zuletzt. Real Mallorcas Trainer Javier Aguirre agiert nach der Maxime: „Die Null muss stehen.“ Doch der Fußball-Erstligist konnte in den vergangenen Wochen nicht das gewohnte Abwehrbollwerk errichten. Seit sechs Spielen kassiert das Team regelmäßig Gegentreffer. Oft sind es vermeidbare Fehler, die zu den Toren führen. Da auf der anderen Seite die Mallorquiner eine der schwächsten Offensiven der Liga haben, bedeutet ein Gegentor oft eine Niederlage. So geschehen gegen Real Betis am Sonntag (19.3.). In einer Partie, in der es quasi keine Chancen gab, entschied ein abgefälschter Fernschuss. Nach vier Spielen ohne Sieg und drei Niederlagen wird es erstmals in dieser Saison etwas unruhig rund um Mallorcas größten Verein.

Da kommt es recht gelegen, dass die Länderspielpause ansteht. Spanien spielt in der EM-Qualifikation am Samstag (25.3.) gegen Norwegen und am Dienstag (28.3.) gegen Schottland. Für Spaniens neuen Nationaltrainer Luis de la Fuente ist es das Debüt. Zugleich ist es der erste Auftritt des Nationalteams nach dem mauen Abschneiden bei der WM. Der Mallorquiner Marco Asensio steht nicht im Kader.

Javier Aguirre wird seine Augen wohl eher auf andere Plätze richten. Sieben Spieler des Inselclubs sind für ihre Nationalmannschaften im Einsatz. Real Mallorca spielt bereits am Freitag (31.3., 21 Uhr) im Stadion von Son Moix gegen Osasuna. Es ist gut möglich, dass der ein oder andere Stammspieler müde oder gar angeschlagen zurückkehrt. Der Trainer selbst hat etwas länger frei. Gegen Betis sah der Mexikaner die vierte Gelbe Karte in dieser Spielzeit und darf nun gegen Osasuna nicht an der Seitenlinie stehen. Glücklicherweise hat Co-Trainer Toni Amor seine Rot-Sperre gerade abgesessen und darf einspringen.

Real Mallorca steht auf dem elften Platz in der Tabelle und hat noch sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Trotz der Durststrecke zuletzt, die so manchen Fan an Trainer Aguirre zweifeln ließ, will der Verein den zum Saisonende auslaufenden Vertrag des Mexikaners verlängern. „Das Angebot liegt auf dem Tisch, und wir verhandeln. Allerdings liegt der Fokus derzeit auf dem Klassenerhalt. Sobald der feststeht, werden wir das Thema intensivieren“, sagte Finanzvorstand Alfonso Díaz in einer Presserunde am Mittwoch (22.3.).

Im Vergleich zum selben Zeitpunkt in der Hinrunde habe man sogar einen Punkt mehr geholt. „Wir stehen gut in der Tabelle da. Das hätten wir vor der Saison so unterschrieben“, so Díaz. Zumal nun einige machbare Aufgaben anstehen. Nach Osasuna folgen zwei Auswärtsspiele gegen Celta de Vigo und Valladolid, ehe es daheim gegen Getafe geht. Da können die Mallorquiner ordentlich punkten.