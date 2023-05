Der Ironman steht am Samstag (13.5.) ein weiteres Jahr in Folge an. Diesmal wird nur die kleine Variante 70.3 über 1,9 Kilometer Schwimmen in der Bucht von Alcúdia, 90 Kilometer Radrundfahrt über Lluc und Sa Pobla sowie einen Halbmarathon an der Strandpromenade von Port d’Alcúdia ausgetragen. Der Veranstalter hat einmal mehr die Langdistanz auf Mallorca abgesagt.

Straßensperrungen auf Mallorca Autofahrer müssen sich dennoch auf weiträumige Straßensperrungen im Norden der Insel bis zum frühen Nachmittag einstellen. Die Einschreibung ist mittlerweile geschlossen. Für einen der angemeldeten Athleten wäre die Teilnahme beinahe an einem Fahrraddiebstahl gescheitert. Die Ortspolizei von Alcúdia konnte das auf 4.000 Euro bezifferte gestohlene Fahrrad jedoch sicherstellen. Ein stadtbekannter Dieb lief damit durch die Straßen. Sein Begleiter hatte ebenfalls ein Rad dabei, das nicht ihm gehörte.