Es ist gut möglich, dass gleich beide French-Open-Sieger dieser Tage nach Mallorca kommen. Die 22-jährige Polin Iga Swiatek, die beim Roland Garros ihren vierten Grand Slam holte, war bereits am Mittwochabend (14.6.) bei der Abschlussfeier von Rafael Nadals Tennisinternat in Manacor zu Gast. An Novak Djokovic, der sich gemessen an der Anzahl der Trophäen in Frankreich zum besten Tennisspieler aller Zeiten krönte, baggert Edwin Weindorfer noch. Eine Wildcard kann der österreichische Veranstalter der Mallorca Championships für das Rasenturnier in Santa Ponça (24. Juni bis 1. Juli) noch vergeben.

Wer schlägt bei den Mallorca Championships auf? Bislang fehlt es dem Turnier noch ein wenig an den ganz großen Namen. Ein Top-Ten-Spieler aus dem Ranking hat sich nicht angemeldet. Ranghöchster Profi ist der Elfte Félix Auger-Aliassime. Dahinter folgt der Australier Nick Kyrgios (Platz 25 im ATP-Ranking). Der Tennis-Rüpel, der für seine Ausraster bekannt ist, gewann im vergangenen Jahr gemeinsam mit Landsmann Thanasi Kokkinakis bei den Australian Open das Doppel. In Wimbledon, wofür die Mallorca Championships immerhin als Vorbereitung dienen, schaffte es der 28-Jährige bis ins Finale. Weindorfer macht sich keine Sorgen, dass es seinem Turnier an Stars mangeln wird. „Wenn wir die Sieger der vergangenen beiden Jahre sehen, geht es in die richtige Richtung“, sagt der Chef der Veranstaltungsfirma E-Motion. 2021 gewann der damalige Weltranglistenerste Daniil Medwedew, im vergangenen Jahr dessen Erzrivale Stéfanos Tsitsipás, „einer der spannendsten und besten Spieler der Welt“, so Weindorfer. Auch Djokovic kam 2021, um im Doppel zu spielen. „Die Spieler lieben es. Wir stellen ihnen eine Yacht und das Catering. Das ist Mallorca pur“, sagt der Veranstalter. Der Serbe wäre so gesehen dieses Jahr die Kirsche auf der Sahnetorte. Mit 23 Grand-Slam-Titeln hat der 36-Jährige Rafael Nadal auf den zweiten Platz verdrängt. „23 ist eine Anzahl, von der wir vor Jahren nicht einmal zu träumen gewagt haben“, schrieb Nadal in den sozialen Netzwerken und beglückwünschte seinen Konkurrenten. Der Mallorquiner erholt sich gerade von den Folgen seiner Hüft-OP und will zum Jahresende auf die ATP-Tour zurückkehren, um eine letzte Saison zu spielen. Wer bekommt die letzte Wildcard? Neben Djokovic und Tsitsipás ist auch Frances Tiafoe im Gespräch für eine Wildcard. Der US-Amerikaner trainierte zuletzt schon auf dem Rasen in Santa Ponça. „Wir wollen schauen, dass wir mehr US-amerikanische Spieler bekommen. Wir haben wahnsinnig viele Tickets in die USA verkauft“, sagt Weindorfer. Neben den Oldies sollen junge Talente ein Publikum begeistern, das zu 50 Prozent aus dem Ausland einfliegen wird. „Wir setzen auf junge, wilde Spieler“, sagt Weindorfer. Einer davon ist der 20-Jährige US-Amerikaner Ben Shelton, der es bei den Australian Open ins Viertelfinale schaffte. Die Begeisterung für das Tennisturnier ist mittlerweile so groß, dass Weindorfer den Center-Court auf 4.000 Plätze ausbauen lässt. „Auch die Player- und Member-Lounge werden vergrößert.“ Im vergangenen Jahr waren Halbfinale und Endspiel ausverkauft. „Die Ticketverkäufe laufen gut“, sagt der Veranstalter. Wer sich bei der Hitze nicht in die pralle Sonne setzen möchte, kann die Spiele auch im Fernsehen verfolgen. Weindorfer: „Wir sind mittlerweile das größte Live-Event im Balearen-Sport. Über 100 TV-Sender übertragen weltweit, in Spanien TVE, Movistar und IB3.“ Diese Promis haben sich angekündigt Den größten Promi-Aufmarsch dürfte es zum Eröffnungsabend am Samstag (24.6.) geben. Die Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Sonja Kirchberger kommen. Milliardär Richard Branson steht auf der Gästeliste. Denkbar ist auch, dass Rafael Nadal vorbeischaut. Zur Unterhaltung ist ein Show-Doppel zwischen Tommy Haas und Feliciano López – der Spanier bestreitet in Santa Ponça das letzte ATP-Turnier seiner Karriere – gegen Nick Kyrgios und „Rastamann“ Dustin Brown geplant. Für das Finale gibt es nur noch Restplätze ab 90 Euro, für die anderen Tage ab 25 Euro: mallorca-championships.com.