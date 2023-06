Es war wie eine kleine Generalprobe: Kurz bevor das ATP-Tennisturnier Mallorca Championships mit einer Gala am Samstagabend (24.6.) eröffnet wurde, lud Milliardär Richard Branson die wichtigsten Beteiligten in sein neues Hotel Son Buyola in Banyalbufar ein. Dort schlug er mit Tommy Haas und Feliciano López Bälle übers Netz – Toni Nadal schaute interessiert zu – und schob gegen Boris Becker Schachfiguren über ein riesiges Brett. Wer das Match gewonnen hat, ist nicht bekannt. Der einstige Wimbledon-Sieger gilt als großer Schachfanatiker. Während seiner Haft in London vertrieb er sich so die Zeit. „Durch den Erfolg im Schach habe ich eine Position im Gefängnis gewonnen, die mir das Leben dort einfacher gemacht hat“, sagte Becker im Mai beim Marketing-Event OMR-Festival in Hamburg.

Beckers erste Rückkehr nach Mallorca seit Haftentlassung

Recht kurzfristig hatte sich „Bobbele“ auf Mallorca angekündigt. Es war der erste offizielle Auftritt auf der Insel seit seiner Haftentlassung im vergangenen Dezember. Bereits im März sollte der Ex-Tennisprofi am Golfturnier „Golden Swing“ teilnehmen, sagte seine Teilnahme aber kurz zuvor wegen Rückenschmerzen ab. Diese scheint er nun überwunden zu haben. Bereits bei den Boss Open in Stuttgart, die wie die Mallorca Championships vom Österreicher Edwin Weindorfer organisiert werden, spielte Becker mit seinem Sohn Elias ein paar Bälle über das Netz.

Bei der Eröffnungsgala in Santa Ponça blieb es bei warmen Worten. „Die Plätze sehen hervorragend aus. Schließlich muss man bedenken, dass aufgrund der Wetterbedingungen die Pflege hier viel schwieriger ist als anderswo. Aber wie man sieht, ist es mit viel Einsatz und professioneller Arbeit möglich, optimale Bedingungen zu schaffen“, sagte Becker, dem Weindorfer – wie fast allen seinen Gästen – eine Ehrenmitgliedschaft für den Country Club gab. „Ich bin glücklich, wieder zurück auf Mallorca zu sein. Ich habe 25 Jahre gebraucht, um einen Tennisclub zu finden, in dem ich mich wie zu Hause fühle.“

Viele bekannte Gesichter aus dem Fernsehen

Zurück auf Mallorca heißt in diesem Fall aber nur im Urlaub. Becker kam am Freitag (23.6.), übernachtete mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro in einem Boutique-Hotel in Puerto Portals und reiste am Dienstag wieder ab. Die Zeiten seiner Becker-Finca auf Mallorca sind längst passé. Ein Stück näher wohnt der Ex-Profi nun aber an der Insel. Er zog in diesem Jahr nach Mailand.

Neben Becker sorgten bei der Eröffnungsgala viele bekannte Gesichter aus dem deutschen TV für den Glamour, darunter die Schauspieler Claudelle Deckert, Uwe Ochsenknecht und Mark Keller sowie die Moderatorinnen Birgit Schrowange und Nazan Eckes. Letztere will gerade in ihre Finca im Norden der Insel umziehen.

Deutscher schafft Sensation

Aus sportlicher Sicht mussten die Mallorca Championships einige Rückschläge wegstecken. Nick Kyrgios, der seit Monaten das Gesicht des Turniers war und als der Starspieler beworben wurde, sagte kurzfristig ab. „Im vergangenen Jahr konnte ich mich auf Mallorca ausgezeichnet auf Wimbledon vorbereiten. Das Ergebnis hat man gesehen“, sagte der Finalist des Grand Slams aus dem Vorjahr bei einer Pressekonferenz. „Dieses Jahr wollte ich es genauso machen. Mein Körper ist aber nicht im gleichen Zustand wie in der Vorsaison.“ Eine Wimbledon-Teilnahme plant der Australier nach wie vor, allerdings hat er seit Oktober nur ein Spiel bestritten. Das ging vor zwei Wochen in Stuttgart in die Hose.

Mit der dritten Wildcard lud Weindorfer im Endeffekt den Franzosen Richard Gasquet ein. Die Nummer 49 der Welt schied aber direkt in der ersten Runde aus. Das gleiche Schicksal ereilte den US-Amerikaner Ben Shelton im Achtelfinale am Mittwoch (28.6.). Die erste Runde hatte der 20-Jährige dank eines Freiloses überstanden.

Den Weltranglistenfünfte und Titelverteidiger des Rasenturniers in Santa Ponça, Stéfanos Tsitipás, erwischte die kalte Dusche am Mittwochabend. Bei seinem Debüt unterlag der Grieche gegen Yannick Hanfmann, den einzigen Deutschen im Turnier. Besonders beim Aufschlag des 31-Jährigen aus Karlsruhe war der Favorit chancenlos. Hanfmann, der in seiner Karriere noch nie ein Turnier der ATP World Tour gewinnen konnte, ist bislang die große Überraschung. Im Viertelfinale am Donnerstag (29.6.) trifft der Deutsche auf Feliciano López. Der Spanier, der nach den Mallorca Championships seine Karriere beendet, ist der Publikumsliebling. Selbst Mallorcas Volksheld Rafael Nadal fieberte mit dem 41-Jährigen mit.