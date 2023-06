Boris Becker kehrt mal wieder nach Mallorca zurück. Der Ex-Tennisprofi wird bei den Mallorca Championships in Santa Ponça zuschauen. Das hat Veranstalter Edwin Weindorfer der MZ bestätigt. Becker landet am Freitag (23.6.) auf der Insel, wird an der Eröffnungsgala am Tag darauf teilnehmen und auch die Woche über bei den Spielen zuschauen. Ob er privat kommt oder um das Turnier in seiner Funktion als Eurosport-Experte zu kommentieren, ist noch nicht bekannt.

Zuletzt sollte der ehemalige Mallorca-Zweithausbesitzer im März auf die Insel kommen, um beim Golfturnier Golden Swing mitzuspielen. Wegen Rückenbeschwerden musste Becker seine Teilnahme aber kurzfristig absagen. Vor zwei Jahren kehrte Becker erstmals nach langjähriger Abwesenheit nach Mallorca zurück, um einer Kunstausstellung seines Sohns Noah beizuwohnen.

Eröffnungsgala nur für geladene Gäste

Die dritte Ausgabe des ATP-Turniers startet am Samstag (24.6.) mit einer Qualifikationsrunde. Ab 11 Uhr stehen drei Spiele an. Am Abend müssen die „normalen“ Zuschauer die Anlage im ehemaligen Country Club in Santa Ponça verlassen. Für das anschließende Show-Event sind nur geladene Gäste zugelassen. Auf der Liste sollen neben Becker prominente Namen wie Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Milliardär Richard Branson stehen, der am Mittwoch (21.6.) sein Hotel in Banyalbufar eröffnete. Die Promis sehen das Doppel „Feliciano López & Friends“. Der 41-Jährige aus Toledo beendet nach den Mallorca Championships seine Karriere. Auch hier gab es eine kurzfristige Änderung. Eigentlich sollte López gemeinsam mit Tommy Haas gegen Nick Kyrgios und Dustin Brown spielen. Letzterer ist wie im vergangenen Jahr aber angeschlagen. Wer am Ende spielt, wird also eine Überraschung sein.

Eine Wildcard noch offen

Weiterhin ist noch offen, wer die dritte Einladung von Weindorfer erhält. Die ersten beiden Wildcards gingen an López und Vorjahressieger Stéfanos Tsitsipás, die neben dem Einzel auch gemeinsam im Doppel antreten. Beim ATP-Turnier in Stuttgart, das ebenfalls Weindorfers Firma e-Motion organisiert, konnte der Österreicher bereits Kontakt mit den Spielern aufnehmen. Dort siegte der Weltranglistenzehnte Frances Tiafoe. Der 25-Jährige wäre eine logische Lösung. Einerseits trainierte er bereits in den Wochen zuvor in Santa Ponça, andererseits ist er US-Amerikaner. Wie Weindorfer der MZ in der vergangenen Woche berichtete, will der Veranstalter das Turnier vermehrt auf das große Interesse aus den USA ausrichten. Durch die Direktverbindung Palma–New York boomte der Ticketverkauf in Übersee, und Weindorfer will den Zuschauern Landsleute bieten, denen sie zujubeln können. Da passt Tiafoe wie die Faust aufs Auge.

Ansonsten ist der ATP-Zirkus gerade in Halle zu Gast. Sollte einer der Top-Stars dort vorzeitig scheitern, könnte der Wunsch bestehen, auf Mallorca zu spielen, um vor dem Grand Slam in Wimbledon noch mehr Erfahrung auf Rasen zu sammeln.

„Es ist großartig, in der Früh im Meer schwimmen gehen und danach etwas Zeit am Strand verbringen zu können. Was den Spielern beim Turnier auf Mallorca geboten wird, ist einzigartig“, sagte Tsitsipás zu seiner Teilnahme. Der Grieche konnte im vergangenen Jahr in Santa Ponça sein erstes Turnier auf Rasen gewinnen.

Zeitplan: Dann wird bei den Mallorca Championships gespielt

Auf dem Center Court stehen bis Donnerstag täglich vier Spiele an, bis zu sechs weitere Partien auf zwei Nebenplätzen. Los geht es jeweils um 12 Uhr. Wie im Tennis üblich, gibt es für die Folgepartien keine festgelegte Uhrzeit. Das letzte Spiel des Tages ist nicht vor 18.30 Uhr. Am Freitag stehen die Halbfinalspiele an, am Samstag (1.7.) das Finale. Zuerst ist das Endspiel im Doppel um 15 Uhr, nicht vor 18 Uhr folgt das Finale im Einzel.

Die Eintrittskarten gelten jeweils für den ganzen Turniertag. Die Preise variieren und kosten für den Sonntag zwischen 30 und 220 Euro, für das Finale am Samstag zwischen 50 und 325 Euro. Kinder bis sechs Jahre dürfen kostenlos hinein. Ab der Avinguda de Santa Ponça fährt ein Shuttle-Bus zum Gelände.