Die Physik (la física) ist von ihrem Ursprung her die Lehre der Natur, also sagen wir die Erste unter den "Naturwissenschaften“ (las ciencias naturales). Das Wort physisch (físico) beziehen wir im Gegensatz zum Begriff psychisch (psíquico, die Spanier umschreiben es aber eher mit mental) auf das "Körperliche". So ist auch der spanische Ausdruck el físico zu verstehen, der das körperliche Aussehen (el aspecto físico) einer Person bezeichnet.

Immer wieder kommen wir im Gespräch mit spanischen Freunden in die Situation, das Aussehen anderer Menschen (el físico de otra persona) beschreiben zu müssen. ¿Qué tal el nuevo novio de Ana? ¿Cómo es? (Und der neue Freund von Ana? Wie ist er denn?) Die Antwort me parece buena gente (er scheint mir nett zu sein) ist weder abendfüllend noch befriedigt sie die Neugier der Gesprächspartner. Auf dieser Seite erweitern wir den Basiswortschatz zum Äußerlichen. Die Charaktereigenschaften knöpfen wir uns in einer der kommenden Wochen vor. Da der Basiswortschatz einer Fremdsprache hier schnell an seine Grenzen stößt, hier ein paar Ergänzungen.

Die Größe geben wir meist nicht in exakten oder geschätzten Maßen, sondern als muy bajo (sehr klein), bastante bajo (ziemlich klein), más bien un poco bajo (eher etwas klein), ni alto ni bajo (weder groß noch klein), bastante alto (ziemlich groß) oder muy alto (sehr groß) an. Vielleicht ist er auch un poco más alto que ella (etwas größer als sie).

Halten Sie sich zu lange mit der Körpergröße auf, kommen die ungeduldigen Nachfragen: Al grano, ¿es guapo o feo? (Komm zur Sache, ist er hübsch oder hässlich?) Die wenigsten wohlerzogenen (educados) Menschen nennen einen anderen hässlich. Dann eher so: Yo creo que su atractivo no es su físico. (Ich denke, seine Attraktivität liegt nicht im Äußeren.) Überhaupt können Sie mit unkonkreten Aussagen die Spannung steigern. Sagen Sie ruhig zuerst, wie die Person nicht ist: No se parece en nada al novio de antes. (Er sieht überhaupt nicht so aus, wie der Freund von vorher.) Oder: Es justo lo contrario a ella. (Er ist genau das Gegenteil von ihr.) Oder noch unkonkreter: No es en absoluto lo que tú te imaginas. (Er ist kein bisschen so, wie du ihn dir vorstellst.)