Spanisch lernen: Was die Prozessionen zu Ostern mit der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gemeinsam haben

Mit Palmsonntag (Domingo de Ramos) beginnt die Semana Santa (Heilige Woche / Karwoche) und damit auch der Reigen der Osterprozessionen (las procesiones de Pascua). Für das Teilnehmen an procesiones gibt es auf Spanisch ein eigenes Verb: procesionar. Wer sie anschauen möchte, sollte sich genau über el programa (Programm), el horario (Zeitplan) und el recorrido (Weg, Streckenverlauf) der jeweiligen hermandades (Bruderschaften) informieren.

"Los pasos": Stationen des Leidenswegs Christi

Eine wichtige Vokabel sind noch die pasos. Das Wort bedeutet eigentlich „Schritte“. Im österlichen Zusammenhang bezeichnet es aber auch die einzelnen „Stationen“ des Leidenswegs Christi, seines via crucis (Kreuzwegs) also. Da diese Stationen auch auf den von den costaleros (Träger der Prozessionen) geschulterten Statuen abgebildet sind, heißen eben auch diese teilweise tonnenschweren Konstruktionen los pasos.

Auch die Prozessionsspinner "prozessionieren" in diesen Tagen

Wir wechseln kurz das Thema, bleiben aber beim Wort procesión: Bei der procesionaria handelt es sich um die spanische Bezeichnung für den Prozessionsspinner, dessen giftige Raupen (las orugas venenosas) diese Tage ebenfalls „prozessionieren“: Mit Beginn der warmen Tage kommen sie in meterlangen Schlangen von den pinos (Kiefern) herunter. Achtung, nicht anfassen! (¡Cuidado, no los toques!)

Ein Wort viele Bedeutungen

Das Wort procesión wurzelt im lateinischen Ursprung procedere, was so viel wie „Fortschreiten“ oder „Voranschreiten“ bedeutet. Ein Wortverwandter wäre also auch der Begriff el proceso (der Prozess). Dieser bezeichnet einen Vorgang mit mehreren Schritten (con varios pasos). Je nach Zusammenhang ist ein proceso ein „Vorgang“ (zum Beispiel der proceso de búsqueda = Suchprozess im Computer), ein „Verfahren“ (el proceso jurídico = Gerichtsverfahren) oder ein „Verlauf “ (en el proceso de esta semana = im Laufe dieser Woche). Das vom spanischen Abgeordnetenhaus (Congreso) angenommene und nun dem Senat (el Senado) vorgelegte Amnestiegesetz (ley de amnistía) soll den katalanischen Separatisten Straffreiheit (la impunidad) gewähren, die am sogenannten procés (katalanisch für proceso) beteiligt waren. Als procés bezeichnen die Katalanen die Marschroute oder das Voranschreiten auf dem Weg zur Unabhängigkeit (la independencia).

Abonnieren, um zu lesen