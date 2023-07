Spanisch lernen: Warum man auf Mallorca im Sommer "wie ein Huhn" schwitzt

In den Hitze-Monaten ist er ein Dauerthema: der Schweiß, auf Spanisch el sudor. Im Gespräch brauchen wir dann auf Spanisch Sätze, die man im Sprachkurs nicht gelernt hat.

Das haben die Tiere mit dem Schwitzen zu tun

Etwa: Estoy sudando como un pollo. Wobei man hier wirklich nicht wörtlich übersetzen sollte. Der Vergleich „ich schwitze wie ein Huhn“ ergibt erst einmal wenig Sinn. Erstens ist pollo ja das „Hühnerfleisch“, während das Tier la gallina (Henne) oder el gallo (Hahn) wäre. Zweitens: Gallinas u otras aves no sudan. (Hühner oder andere Vögel schwitzen nicht.) Wahrscheinlich kommt der Ausdruck eher vom fetttriefenden Brathähnchen am Spieß. Das nennen die Spanier entweder pollo a l’ast (eigentlich ein katalanischer Ausdruck, der aber auch in anderen Teilen Spaniens bekannt ist) oder el pollo asado. Der deutsche Ausdruck „ich schwitze wie ein Schwein“ lässt sich hingegen ins Spanische übersetzen: Sudo como un cerdo. Aber ja: Schweine schwitzen auch nicht. (Los cerdos tampoco sudan.)

Diese Redewendungen klingen auch gut

Weil der Sommer noch drei Monate dauert und wir nicht jeden Tag dasselbe sagen wollen, brauchen wir noch ein paar andere Schweiß-Ausdrücke. Zum Beispiel: Estoy sudando a chorros. (Wörtlich: „Ich schwitze gussweise.“ Wir würden vielleicht sagen: „Ich bin schweißgebadet“). Der Ausdruck chorro bedeutet sowohl „Strahl“ (also der „Wasserstrahl“, wie er aus dem Wasserhahn kommt) als auch „Schwall“ oder „Guss“. Und diese Güsse (los chorros) gibt es auf Spanisch auch als Verb: chorrear bedeutet entsprechend „triefen“, „rinnen“ oder auch „tropfen“. In Bezug auf die Sommerhitze passt also auch der Ausdruck: ¡Qué calor! ¡Estoy chorreando! (Was für eine Hitze! Mir tropft der Schweiß nur so runter.)

Vorsicht mit diesem Schweiß-Begriff

Schweiß hat natürlich immer auch etwas mit „Anstrengung“ (el esfuerzo) zu tun: sudar la gota gorda (wörtlich „den dicken Tropfen schwitzen“) bedeutet so etwas wie „Blut und Wasser schwitzen“. Und die Wendung gano bastante bien pero lo sudo lässt sich etwa übersetzen mit „ich verdiene ganz gut, aber ich muss dafür auch schuften“. Der Ausdruck me la suda ist hingegen sehr vulgär und bedeutet in etwa, dass einem etwas „scheißegal“ ist.