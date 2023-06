Spanisch lernen: Was kreucht und fleucht auf Mallorca

Der Sommer (el verano) ist da. Und mit dem Sommer die Hitze (el calor). Und mit der Hitze beginnt dann dieses typisch zirpende Geräusch (el sonido) von diesen kleinen Insekten (los pequeños insectos), den … Wie heißen sie noch gleich? Grillen, Heimchen, Heuschrecken, Grashüpfer oder Zikaden? Selbst wenn uns die Geräusche dieser teilweise unterschiedlichen Tiere seit Jahren vertraut sind, unterscheiden können wir sie oft nicht. Und auch wenn wir uns einigermaßen auskennen, fehlen uns im Gespräch auf Spanisch ganz sicherlich so einige Vokabeln.

Richtig unterscheiden und benennen

Die meisten Insulaner hingegen wissen: los grillos (Grillen) und las cigarras (Zikaden) machen zwar beide Lärm, sind aber doch recht verschieden. Oft hören wir im Gespräch folgende Belehrung: Die cigarras (manchmal auch chicharras genannt, auf Katalanisch la cigala / les cigales) singen (cantan) – genauer gesagt zirpen (estridulan, rechinan) tagsüber (durante el día), und die grillos hören wir vor allem nachts (de noche).

Die Grillen sind zudem kleiner (más pequeños) und dunkler (más oscuros), die Zikaden erkennen wir vor allem an den alas alargadas (länglichen Flügeln). Wir sehen sie selten, weil sie oft in den ramas altas de los árboles (auf den oberen Ästen im Baum) sitzen und zudem gut getarnt (bien camufladas) sind. Für die cigarras gilt cuánto más calor, más ruido (je heißer, desto mehr Lärm). Sowohl bei den cigarras als auch bei den grillos zirpen die machos (Männchen) – meistens um hembras (Weibchen) anzulocken.

Wenn die Heuschrecken zur Plage werden

So, das war einfach: Jetzt kommt Fachsimpeln für Fortgeschrittene. Die grillos sind eine Familie (la familia) der Insekten (insectos) und gehören zur Ordnung (el orden) der Heuschrecken. Die wissenschaftlich korrekte spanische Übersetzung für „Heuschrecken“ wäre ortópteros, meist sprechen wir auf Spanisch aber von saltamontes, was eigentlich die Unterordnung (el suborden) der „Kurzfühlerschrecken“ bezeichnet. Werden Heuschrecken zur Plage (la plaga) und fallen als „Wanderheuschrecken“ in Schwärmen (los enjambres) über Felder her, nennen Spanier sie langostas (was in anderem Zusammenhang auch „Langusten“ heißt).