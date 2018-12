Spanische Nationalpolizei zeichnet Mallorca-Spürhund aus

Der Sprengstoff-Spürhund Doky ist nach zehn treuen Dienstjahren auf Mallorca mit einer Medaille durch die spanische Nationalpolizei ausgezeichnet worden. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch (14.11.) hevor. Die Ehrung fand bereits im September in Almería statt. Nun stehe der Hund kurz vor dem Ruhestand.

Der Labrador-Rüde Doky sei schon als Welpe durch seine besonders feine Nase und den positiven Charakter aufgefallen. Seitdem habe er in hunderten Einsätzen ein gutes Gespür bewiesen. Dazu gehörten immer wieder Operationen im spanischen Königshaus, die Bewachung ausländischer Staatsgäste oder Einsätze bei drohenden Terroranschlägen.

Dass die zweiseitige Pressemitteilung von einem wahren Tierfreund bei der Polizei geschrieben wurde, verrät nicht zuletzt dieser Absatz: "Wir sprechen hier von einem Hund, der durch seinen fröhlichen und verspielten Charakter einerseits und durch seinen außergewöhnlichen Gehorsam andererseits die Herzen tausender Kinder und Senioren eroberte. Auf selbstlose Weise hat er immer wieder an Besuchen der Polizei in Kinderkrankenhäusern und Seniorenheimen teilgenommen, um denen eine Freude zu bereiten, die es am dringendsten nötig haben." /tg