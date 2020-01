Ausgebüxte Hirsche vermehren sich unkontrolliert auf Mallorca

Ziegen galten bislang als die größten frei umherlaufenden Säugetiere auf Mallorca. Das könnte sich nun ändern, seit sich ausgewilderte Hirsche und Damhirsche in den Tramuntana-Wäldern ungestört vermehren. Bei Fartàritx auf dem Gemeindegebiet von Pollença und nahe dem alten Wanderweg zum Kloster Lluc wurde in den vergangenen Tagen eine große Zahl dieser Tiere beobachtet. Wanderer entdeckten bis zu 30 Exemplare gleichzeitig.



Anscheinend waren die Tiere aus einer ehemaligen Farm für Wildfleisch ausgebüxt und vermehren sich jetzt ohne natürliche Feinde. Sowohl das Umwelt- als auch das Landwirtschaftsministerium der Balearen beobachten die Entwicklung der Herde mit kritischen Augen. Schließlich will man die große Vermehrung einer auf Mallorca nicht heimischen Art vermeiden. Die Tiere waren vor einigen Jahren ausgebrochen. Aber erst in den vergangenen beiden Jahren konnte eine relativ große Stückzahl beobachtet werden, sodass die Biologen davon ausgehen, dass sich die Tiere weiter vermehren könnten.



In der Regel bleiben die Hirsche weit oben in den Bergen. Die Biologen gehen auch davon aus, dass sie keine große Gefahr für die Natur auf der Insel darstellen. Das könnte sich allerdings ändern, wenn sie sich in großer Zahl vermehren und bei ihrer Futtersuche auch in die Täler kommen. Bislang wurden zwei Arten entdeckt, der Damhirsch (Cervus dama) und der Rothirsch (Cervus elaphus). Bislang scheint sich der Damhirsch stärker vermehrt zu haben als der Rothirsch. /tg





Me pasan vídeo y fotos de Fartàritx, ¿alguien sabe de estos ejemplares? ¿Están controlados? ?? pic.twitter.com/4OZKHOAItQ — José Castro (@JMCastroDelisle) December 30, 2019