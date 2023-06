Die Wasserressourcen auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln sind seit dem Vormonat etwas zurückgegangen, im Jahresvergleich stehen die Inseln aber dank der Regenfälle der vergangenen Wochen etwas besser da. Das geht aus der monatlichen Statistik des Wasserwirtschaftsamts auf den Inseln (Abaqua) hervor, die am Mittwoch (14.6.) veröffentlicht worden ist. Demnach wurde im Mai ein durchschnittlicher Pegelstand von 59 Prozent gemessen. Das sind drei Punkte weniger als im Vormonat, aber drei mehr als im Vorjahresmonat.

Die Lage auf den vier Balearen-Inseln ist recht unterschiedlich. Auf Formentera werden nur noch 40 Prozent gemeldet, auf Ibiza 43 Prozent, auf Mallorca 60 Prozent, auf Menorca 56 Prozent. Laut dem Warnsystem der Balearen-Regierung gibt es derzeit eine Vorwarnstufe für Trockenheit in drei Regionen auf den Balearen: Ibiza, Migjorn (Mallorcas Süden) und Pla (Inselmitte). Das sind zwei Regionen weniger als vor einem Monat - in den Gebieten Artà und Manacor-Felanitx hat sich demnach die Lage entschärft. Soweit im grünen Bereich sind zudem Formentera, Menorca, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord sowie Tramuntana Sud.

Mehr Regen im Mai

Der Mai fiel laut dem spanischen Wetterdienst in diesem Jahr vergleichsweise regenreich aus. Registriert wurden im Durchschnitt 41 Liter pro Quadratmeter. Das sind 28 Prozent mehr als im langfristigen Vergleich (in Klammern). Die Werte im Einzelnen:

Mallorca 43,3 l/m2 (34,8 l/m²)

Menorca 39,2 l/m2 (26,3 l/m2)

Ibiza 30,9 l/m2 (23,7 l/m2)

Formentera 25,1l/m2 (17,1 l/m2)

Seit Jahresbeginn liegt die registrierte Regenmenge rund drei Prozent über dem Durchschnitt. Auf Menorca sind es 25 Prozent mehr als üblich, auf Mallorca ein Prozent, auf Ibiza-Formentera 15 Prozent.

Hoher Wasserverbrauch in Hauptsaison

Während die Lage auf Mallorca in diesem Jahr vergleichsweise stabil ist, gibt es in Gebieten auf dem spanischen Festland wie etwa in Katalonien große Sorge um die Wasserreserven, und es wurde eine Reihe von Restriktionen erlassen. Die Balearen sind darauf angewiesen, dass sich die Wasserspeicher im Winterhalbjahr genügend füllen, da es in den Sommermonaten für gewöhnlich kaum regnet, der Wasserverbrauch aber gerade durch den Tourismus deutlich zunimmt.