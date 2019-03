Straße zwischen Andratx und Estellencs wird wieder gesperrt

Die Arbeiten an der dritten Platte der Wölbung machen eine Vollsperrung der Einhausung erforderlich.

Die Reparaturarbeiten an der Tunnel-Einhausung der Landstraße Ma-10 nahe Estellencs an der Westküste von Mallorca gehen in eine neue Runde. Nach einem Steinschlag im Januar 2017 soll nun die Decke der Einhausung neu betoniert werden.

Die Sperrung der Einhausung zwischen den Kilometern 102,3 und 102,8 ist laut einer Pressemitteilung des Inselrats von Donnerstagmorgen (21.3.) um 9 Uhr bis Samstagmorgen (23.3.) um 9 Uhr geplant. Zwischen Mittwoch (20.3.) um 9 Uhr und dem darauffolgenden Montag um 9 Uhr dürfen - ausgenommen die Zeit der Totalsperrung - nur leichte Fahrzeuge die Stelle passieren.

Die Strukturschäden an der Tunneldecke waren durch die starken Schnee- und Regenfälle sowie herabstürzende Felsbrocken entstanden. Eine der gewölbten Betonplatten der Deckenstruktur war durch einen 25 Tonnen schweren Felsen aus über 100 Metern Höhe massiv beschädigt worden. Der Fels blieb in der Struktur stecken und verformte die Wand der Einhausung ebenso wie die angrenzenden Wölbungen der Tunneldecke.

Die Reparaturarbeiten sollen rund 150.000 Euro kosten und werden sich voraussichtlich insgesamt vier Monate hinziehen. /jk