Neue Kurzparkzone am Mallorca-Airport ist fertig

Jetzt hat der Flughafen von Mallorca auch einen Kurzparkbereich für die Abflüge. Genau wie es einen solchen Bereich bereits seit 2017 für die Ankünfte gibt, sollen Flugreisende, die von Verwandten oder Bekannten mit dem Auto zum Airport gebracht werden, künftig auf Höhe der zweiten Etage ihr Gepäck ausladen können. Erst ab Minute 16 wird eine Parkgebühr fällig, vorher ist das Parken gratis.

Inzwischen sind die Fahrspuren neu asphaltiert und die Schranken angebracht. In Betrieb gehen wird die Kurzparkzone allerdings erst in einigen Wochen. Vor Sommer soll es so weit sein. Bisher führte das Abliefern von Passagieren auf der Ebene der Abflüge häufig zu chaotischen Situationen und vor allem in der Hauptsaison langen Autoschlangen - wobei der Bereich auch häufig zum Abholen von Passagieren benutzt wird.

Die Bauarbeiten für den neuen Kurzparkbereich waren Teil der weitreichenden Verbesserungen, die im Flughafen in diesem Jahr vorgenommen werden sollen. Insgesamt sind Investitionen von 58 Millionen Euro vorgesehen. /jk