Flughafen Nürnberg mit neuen Mallorca-Verbindungen

Mallorca-Reisende aus Franken haben in diesem Jahr deutlich mehr Möglichkeiten, vom Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg auf die Insel zu fliegen. Wie der Airport in einer Pressemitteilung bekannt gibt, steuern ab dem Beginn des Sommerflugplans am 29. März fünf Fluggesellschaften Mallorca an. Bis zu 35 Mal können Fluggäste dann pro Woche von Nürnberg nach Palma de Mallorca reisen.

Neben den bereits im vergangenen Jahr aktiven Fluglinien Eurowings, Laudamotion, Ryanair und Tuifly - die Airline greift allerdings auf die Verbindungen von Eurowings zurück -, kommt in diesem Jahr der türkische Ferienflieger Corendon Airlines neu dazu. Corendon fliegt zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober.

Die größte Basis von Corendon in Deutschland wird ab dem Sommerflugplan in Nürnberg zu finden sein. Zwei Flugzeuge sind in der 500.000-Einwohner-Stadt stationiert, eines davon im Design des mäßig erfolgreichen örtlichen Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. /jk