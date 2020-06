Mehr Platz für Radfahrer an der Meerespromenade von Palma de Mallorca

Die balearische Hafenbehörde hat am Montag (29.6.) damit begonnen, eine Fahrspur an der Meerespromenade von Palma de Mallorca in einen breiteren Fahrradweg umzuwandeln. Betroffen ist eine von drei Fahrspuren auf der Meeresseite des Paseo Marítimo, auf dem Paseo Ingeniero Gabriel Roca zwischen dem Moll de Paraires und dem Carrer Monsenyor Palmer.

Die Maßnahme liegt auf der Linie der geplanten Umgestaltung des Paseo Marítimo, bei der Fußgänger und Radfahrer mehr Platz gegenüber dem motorisierten Verkehr erhalten sollen. Während die bisherige Fahrspur zur Parkreihe wird, können die bisherigen Parkplätze einem erweiterten Bereich für Fußgänger und Radfahrer zugeschlagen werden. Gleichzeitig kann der bislang bestehende Radweg vom Carrer de la Pedrera bis zum Muelle de Paraires um 650 Meter verlängert werden.

Kritik an der Maßnahme kam vom Verband der Trandportunternehmen auf Mallorca, FEBT. Es würden mehr Gefahrenstellen für den Warentransport und das Be- und Entladen geschaffen, zudem stehe für Touristenbusse zu wenig Platz zur Verfügung. /ff