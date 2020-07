75 Prozent des normalen Flugbetriebs auf Mallorca erwartet

Am Flughafen von Palma de Mallorca dürfte es in den kommenden Wochen voller werden

Nach monatelangem Stillstand am Flughafen von Palma de Mallorca zieht der Betrieb derzeit stark an. Wie eine von der Balearen-Regierung in Auftrag gegebene Studie zeigt, könnte der Flugbetrieb im August auf bis zu 75 Prozent des zu dieser Jahreszeit üblichen Flugaufkommens steigen. Sicher könne man dies allerdings noch nicht sagen. "Die Fluglinien warten bis zum letzten Moment, um ihre Pläne bekannt zu geben", heißt es in der Studie der Firma ForwardKeys.

Derzeit analysieren die Mitarbeiter genau die Starts und Landungen auf Mallorca und vergleichen sie mit den Daten aus dem Sommer 2019. Kein Flughafen in Spanien habe den Betrieb nach dem Corona-Lockdown so schnell wieder so hochgefahren wie der in Palma, heißt es weiter. Bereits Mitte Juli sei etwa halb so viel Flugverkehr zu verzeichnen wie vor einem Jahr - rund 486.000 Passagiere. Mitte Juli 2019 waren es rund 982.000.

Vor allem von und nach Deutschland seien die Verbindungen wieder weit ausgebaut, etwa 144.000 Sitzplätze in den Fliegern seien mit Reisenden aus der Bundesrepublik belegt, das sind 56 Prozent weniger als im Vorjahr. Vom spanischen Festland seien rund 115.000 Passagiere erfasst, also etwa 43 Prozent weniger als üblich.

Zwischen dem 1. und dem 31. August könnte - wenn die unbestimmten Vorhersagen sich bewahrheiten sollten - die Flugreisendenzahl auf Mallorca nur noch rund 24 Prozent unter den Vorjahresdaten liegen. Allerdings machten Stornierungen, Umbuchungen und Last-Minute-Angebote derzeit genau wie im Hotelgewerbe präzise Vorab-Angaben unmöglich. /somo