Nach Windhose auf Mallorca: Roter Blitz ist bis Anfang Oktober lahmgelegt

Aufgrund von Sturmschäden bleibt die Bahnstrecke zwischen Palma de Mallorca und Sóller bis Oktober gesperrt. Das teilte die Betreibergesellschaft des "Roten Blitzes", Ferrocarril de Sóller, am Mittwoch (10.9.) mit. Die Schäden waren durch die Windhose am 29. August verursacht worden. Dabei zerbrachen in der Höhe von Bunyola etliche Bäume auf der Strecke.

Ursprünglich war die Bahngesellschaft des Sóller-Zugs davon ausgegangen, die rund 1,5 Kilometer betroffener Gleisstrecke binnen zwei Wochen wieder zu reparieren. Nun habe man festgestellt, dass die Arbeiten bis Ende des Monats andauern würden. Man müsse nicht nur die Oberleitung reparieren und die Bäume vom Gleis räumen, sondern auch beschädigte Bäume fällen, die Zukunft umkippen könnten. /tg