Neues Tempolimit für Ringautobahn von Palma de Mallorca ab Januar

Autofahren auf der Via Cintura, der Ringautobahn von Palma de Mallorca, soll ab Januar gemächlicher werden. Der Inselrat von Mallorca will laut Informationen des Radiosenders "Onda Cero" am Donnerstag (26.11.) das Vorhaben offiziell vorstellen. Die zuständige Abteilung für Mobilität und Infrastruktur will so die Staus und Unfälle sowie die Lärmbelästigung der Anwohner reduzieren.

Offenbar ist geplant, das Tempolimit auf der gesamten Strecke der Ma-20 zwischen Molinar und der Einmündung in die Autobahn Ma-1 in Richtung Andratx einzuführen. Seit der Einweihung der Umgehungsstrecke rund um Palma im Jahr 1990 galt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Eigentlich sollte die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit bereits zum Sommer 2020 eingeführt werden, doch es gab Verzögerungen. /jk