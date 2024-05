Beim Grand Prix mitreden: Was der Titel des spanischen Eurovision-Songs bedeutet

Erinnern Sie sich noch an Zorro? An den schwarz gekleideten und maskierten Mann (el hombre enmascarado) mit dem Pferd (el caballo) und Degen (el espadín) ? Den in einer der vielen Verfilmungen von Antonio Banderas gespielten mexikanischen Rächer der Armen (el vengador de los pobres) ? Die wenigsten deutschen Zuschauer wussten wahrscheinlich, dass das Wort zorro „Fuchs“ bedeutet. Aber es passt: Denn der „Fuchs“ ist uns – schon durch die Fabeln von Äsop und La Fontaine – als „listig“ (astuto), bekannt. Auch heute nennen wir auf Deutsch eine gewitzte Person „Fuchs“.

Das Geschlecht macht den Unterschied

Auf Spanisch funktioniert das allerdings nur im Maskulinum. Wer eine Frau umgangssprachlich und vulgär als zorra bezeichnet, beschimpft sie damit als „Schlampe“ oder „Flittchen“. Dass aber die Bezeichnung zorro für einen Mann eine Positivbeschreibung seiner Gerissenheit sein soll, während der Ausdruck zorra für eine Frau als Schimpfwort gilt – auf diesem Widerspruch basiert der diesjährige spanische Eurovision-Beitrag „Zorra“ des Elektropop-Duos Nebulossa.

Das unverstandene schwarze Schaf

Im Lied beschreibt sich eine Frau selbst als zorra (Schlampe), oveja negra (schwarzes Schaf), incomprendida (unverstanden) und als la de piedra (die aus Stein, wohl als Anspielung auf den Ausdruck convidado de piedra im Sinne von „ungebetener/unpassender Gast“). Si salgo sola soy la zorra. (Wenn ich allein ausgehe, bin ich die Schlampe.) Si me divierto, la más zorra. (Wenn ich mich vergnüge, die schlampigste.) Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. (Wenn ich erreiche, was ich will, ist es nie, weil ich es verdient habe.) Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. (Und selbst wenn ich die Welt erobere, wird das für keine Sekunde wertgeschätzt.)

"Yo soy una mujer real"

Aus dem Opfer wird in dem von María „Mery“ Bas gesungenen Lied eine mächtige Siegerin: Solo era cuestión de tiempo. (Es war nur eine Frage der Zeit.) Esa zorra se fue empoderando. (Diese Schlampe, ist stark geworden.) Soy una zorra de postal. (Ich bin eine prächtige Füchsin geworden.) Yo soy una mujer real. (Ich bin eine wirkliche Frau.) Y si me pongo visceral de zorra pasaré a chacal. (Und wenn ich zornig werde, verwandele ich mich von der Füchsin in einen Schakal.)