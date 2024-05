Carmen Riu geht in den Ruhestand: Generationswechsel bei Riu Hotels

Eine der herausragenden Persönlichkeiten der Tourismusbranche auf Mallorca tritt ihren Ruhestand an. Carmen Riu will kurz vor ihrem 70. Geburtstag ihre Funktionen als Geschäftsführerin und institutionelle Vertreterin bei RIU Hotels & Resorts aufgeben, wie der Konzern am Freitag (10.5.) per Pressemitteilung bekannt gab. Teilt sich die derzeitige CEO ihre Rolle bislang mit ihrem Bruder Luis Riu, werde dieser die Position in Zukunft alleine inne haben.

Stattdessen werde Carmen Riu den Vorsitz des Verwaltungsrats der Gruppe übernehmen, um die "Corporate Governance zu stärken", wie es heißt. Diesem Gremium gehörten nun auch alle Mitglieder der vierten Generation der Familie Riu an. Der Konzern spricht von einem Generationswechsel bei Riu Hotels.

Wie alles begann

Carmen Riu hatte ihre berufliche Laufbahn bei Riu im Jahr 1977 als Managerin des Hotels Riu Bali an der Playa de Palma begonnen. Zuvor hatte sie als Praktikantin im Familienunternehmen in verschiedenen Hotelabteilungen gearbeitet. Im Jahr 1978 übernahm sie die Leitung der Personalabteilung,1981 dann auch die Leitung der Verwaltung und der Finanzen. Hierfür absolvierte die Managerin zusätzlich zu ihrem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Barcelona mehrere Aufbaustudiengänge in Personalmanagement und Familienunternehmen.

Hotelierskongress in Palma: Simón Pedro Barceló, Carmen Riu, Maria Frontera (FEHM), Javier Águla (Hyatt ) und Jorge Marichal (CEHAT). / FEHM

Management-Tandem mit Bruder

Nach dem Tod ihres Vaters Luis Riu Bertrán wurde Carmen Riu 1998 zusammen mit ihrem Bruder Luis Riu Güell zum CEO ernannt und bildete seitdem ein Management-Tandem. In diese Zeit fällt das weitere Wachstum und die internationale Konsolidierung des Hotelkonzerns. Letztes großes Projekt war nach Konzernangaben die Einführung der Strategie „Proudly Committed“, mit der Carmen Riu Nachhaltigkeitsoffensiven vorangetrieben habe.

Die Managerin sprach sich schon vor Jahren für Limits im Tourismus auf Mallorca aus. "Ich habe immer die Ansicht vertreten, dass es nötig ist, den Tourismus auf den Inseln zu beschränken", sagte sie etwa vor zwei Jahren. "Wir können nicht so viele Menschen nach Mallorca bringen, wie wir es gerne hätten, weil es sich um ein begrenztes Territorium handelt."