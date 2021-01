Spahn plant Testpflicht am Abflugort für Einreise nach Deutschland

Deutschland legt womöglich noch einmal nach bei den Einreisverschärfungen aus Corona-Risikogebieten: Laut einem Entwurf für eine neue Rechtsverordnung, die dem "Spiegel" vorliegt, plant Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Testpflicht vor Abflug für Reiserückkehrer und Einreisende aus Ländern, in denen die neue Virus-Mutation B.1.1.7 bereits zirkuliert oder die Corona-Ansteckungen besonders hoch sind. Die Vorgaben ähneln denen, die Spanien bereits eingeführt hat.

Diese neue Testpflicht soll in Deutschland bereits ab dem 14. Januar auch für Einreisende aus Staaten gelten, deren Sieben-Tages-Inzidenz die 200 Fälle auf 100.000 Einwohner überschreitet. Das würde bedeuten, dass nach derzeitigem Stand auch Spanien und damit Mallorca unter diese Regelung fällt. Am Montag (11.1.) lag die Inzidenz in Spanien bei 244,87, auf den Balearen gar bei 308,67.

Die Einreise nach Deutschland soll laut dem Entwurf dann nur noch mit einem frischen negativen Testergebnis möglich sein, wobei nicht klar wird, wie frisch der Test sein muss. Üblich sind zwischen 48 und 72 Stunden vor Einreise. Ebenfalls noch unklar ist, ob ein Schnelltest genügt oder ob es ein PCR-Test sein muss. Die Gültigkeit des Tests sollen die Airline-Mitarbeiter bereits am Abflugort überprüfen.

Mit dieser Vorgabe wären die deutschen Einreisevorgaben fast identisch mit den spanischen, wo schon jetzt bei der Einreise aus einem ausländischen Risikogebiet ein negativer PCR-Test vorliegen muss, bei dem nicht mehr als 72 Stunden seit der Probenentnahme verstrichen sein dürfen. Das Testergebnis soll schon am Abflughafen von den Fluggesellschaften kontrolliert werden.

Die neuen deutschen Regeln sollen mindestens bis Ende März 2021 gelten. In der Verordung gibt es wie gehabt einige Ausnahmen von der Testpflicht, so etwa für Transitpassagiere. Sonderregeln sollen etwa für Berufspendler oder Politiker und Diplomaten gelten.

Künftig sollen alle Einreisenden in Deutschland auch eine Einreise-SMS mit einer Erläuterung der Auflagen erhalten./jk