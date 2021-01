Handy-App soll sichere Flugreisen wieder ermöglichen

Das lässt Mallorca-Reisende hellhörig werden: Der Welt-Airline-Verband IATA führt ab März eine Handy-Applikation ein, auf der Daten gespeichert werden, die das sichere Fliegen in Pandemie-Zeiten ermöglichen sollen. Der "IATA Travel Pass" soll beim Einsteigen in den Flieger oder bei Gesundheitskontrollen an den Flughäfen über Corona-Impfungen oder Testergebnisse von PCR-Tests Auskunft geben. Außerdem soll er den Reisenden über die jeweils gültigen Bestimmungen informieren.

Die App wurde von IATA entwickelt. Der Verband versichert, dass die Kontrolle über die persönlichen Daten beim Nutzer bleibt. An der Entwicklungsphase waren Unternehmen wie British Airways und Lufthansa beteiligt. Nun soll die App von den Fluggesellschaft Etihad und Emirates auf ausgewählten Flügen getestet werden.

Solange nur wenige Menschen geimpft sind, liege der Schwerpunkt der App auf dem Vorweisen der Testergebnisse, informiert IATA. "Wir richten den IATA Travel Pass mit dem Ziel ein, unsere Welt auf sichere Art und Weise wieder miteinander zu verbinden", erklärte Nick Careen im Namen des Verbandes. IATA habe in der Vergangenheit bereits Standards bei der Ausstellung von digitalen Flugtickets und Bordkarten gesetzt. Nun gelte es, auf die neuen Herausforderungen zu reagieren.

Gerade die angeschlagene Wirtschaft auf der Ferieninsel Mallorca ist darauf angewiesen, so bald wie möglich das sichere Reisen wieder anbieten zu können. Zur Zeit ist es sehr schwierig, nach Mallorca zu fliegen. Es gibt nur wenige Mallorca-Flüge, und die Einreisebestimmungen in Bezug auf PCR-Tests schrecken potenzielle Urlauber oder Zweithausbesitzer davon ab, die Insel zu besuchen. /tg

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).