Mallorca verschärft Kontrolle der PCR-Testergebnisse bei Einreise

Die Einreisekontrolle am Flughafen von Palma de Mallorca. Foto: DM

Die spanische Regierung verschärft die Einreisekontrollen auf Mallorca und den Nachbarinseln. Fortan müssen alle Reisenden nach der Ankunft am Flughafen ausnahmslos ihr negatives PCR-Testergebnis vorweisen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen vom Mittwoch (17.3.) hervor.

Bisher hatte die zuständige Gesundheitsbehörde Sanidad Exterior nur stichprobenartig überprüft, ob die von den Reisenden in dem "Spain Travel Health"-Formular versicherte Angabe, über ein negatives Testergebnis zu verfügen, auch zutraf. Eine Kontrolle vor der Abreise erfolgte in vielen Fällen seitens der Fluggesellschaften beim Check-in in Deutschland. Ob dieses Verfahren beibehalten wird, konnte eine Sprecherin der Vertretung der Landesregierung nicht bestätigen.

Für die Einreise nach Mallorca muss ein negatives PCR-Testergebnis vorgelegt werden, das nicht älter als 72 Stunden sein darf. Dass dieses Testergebnis vorliegt muss dann in dem auch elektronisch auszufüllenden SpTH-Formular versichert werden. Hierbei handelt es sich um eine "eidesstattliche", also rechtskräftige Versicherung, wie in der Pressemitteilung noch einmnal unterstrichen wird.

(wird erweitert)