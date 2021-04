Eurowings digitalisiert bei Mallorca-Flügen die Gesundheitsauskunft

Eurowings-Flieger am Flughafen Berlin.

Eurowings-Flieger am Flughafen Berlin. Foto: Eurowings

Eurowings, Marktführer bei den Mallorca-Flügen, führt eine Art freiwilligen digitalen Gesundheitspass ein. Mit „myHealth Docs" soll es sowohl für Passagiere als auch für die Airline einfacher sein zu überprüfen, ob alle für die Einreise nach Spanien benötigten Unterlagen vorliegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit soll unter anderem der Check-in beschleunigt werden. Das Hochladen negativer Testergebnisse sei allerdings noch nicht möglich.

Diese digitale "Lösung" sei bereits am Osterwochenende auf Flügen von Köln/Bonn nach Palma de Mallorca getestet worden, heißt es bei Eurowings. Sie wird nach dem Online-Check-in über die Kunden-App angeboten und ist letztlich eine Lista, auf der man abhaken kann, ob alles erledigt und in Ordnung ist . Die Passagiere beantworten einige Gesundheitsfragen und bestätigen, dass die Online-Registrierung für Spanien ("Spain Travel Health") sowie ein negativer Corona-Test vorliegen.

Nach dieser Selbstauskunft wird im nächsten Schritt dann die digitale Bordkarte erstellt, auf der dann vermerkt ist, dass alle verpflichtenden Einreisedokumente vollständig vorliegen. Dass dem tatsächlich so ist, werde aber weiterhin beim Check-in am Flughafen kontrolliert, so eine Eurowings-Sprecherin gegenüber der MZ. /ck