Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Mallorca eine Unwetterwarnung ausgegeben. Am Dienstag (13.6.) und Mittwoch drohen heftige Niederschläge und Gewitter. Allerdings zeigt die Wetterkarte auch ganz viel Sonnenschein an.

Ab Dienstagmittag gilt in der Inselmitte, dem Norden und Westen Mallorcas die Warnstufe Gelb. Bis zu 20 Liter Niederschlag pro Stunde und Quadratmeter sind möglich. Schaut man auf die Prognose für die einzelnen Stunden, sind nur gegen 16 bis 17 Uhr vereinzelte Gewitter um Sa Pobla, Inca, Sineu und Santa María zu sehen. In Palma steigt die Regenwahrscheinlichkeit sukzessive auf bis zu 75 Prozent am Abend.

In der Nacht auf Mittwoch wird es auf Mallorca ungemütlich

Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnder Richtung. Die Temperaturen sinken etwas im Vergleich zu den vergangenen Tagen und erreichen Höchstwerte um die 27 bis 28 Grad. In der Nacht soll das Unwetter auf Mallorca seinen Höhepunkt haben. Ab Mitternacht und bis 12 Uhr mittags gilt inselweit die Warnstufe Orange. Bis zu 50 Liter Niederschlag pro Stunde sollen vom Himmel fallen.

Laut Wetterkarte ziehen die Gewitterwolken ab 3 Uhr morgens aus dem Nordwesten über die Insel. Gegen 6 bis 7 Uhr donnert es wohl auf ganz Mallorca. Am Vormittag sind noch Regenschauer möglich, ab 11 Uhr strahlt die Sonne am blauen Himmel. Am Nachmittag folgen ein paar Nachzügler an Wolken, die noch vereinzelte leichte Niederschläge mit sich führen. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 27 Grad.

Ab Donnerstag wieder Strandwetter auf Mallorca

Ab Donnerstag gibt es dann schon wieder Strandwetter. Die Temperaturen steigen auf 32 Grad. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab, gen Abend kann es im Südosten Mallorcas etwas tröpfeln. Die Wassertemperaturen im Meer betragen derzeit 23 bis 24 Grad an den Stränden.

Die Aussichten für das Wochenende sind vielversprechend. Das Wetter wird konstant. Die Temperaturen liegen jenseits der 30-Grad-Marke und die Anzahl an Wolken wird immer weniger.