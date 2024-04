Aktuelle Wetterprognose für Ses Salines: Leichter Regen und klare Himmel vom 17. April bis 24. April 2024 (17.4.2024)

Vorhersage: Wettertrend in Ses Salines vom 17.4.24 bis 24.4.24

Die Wetterlage in Ses Salines zeigt sich für die Woche vom 17. April bis 24. April 2024 wechselhaft. Die Bewohner und Besucher können sich auf eine Mischung aus leichtem Regen und klaren Himmelstagen einstellen. In diesem Artikel erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die zu erwartenden Wetterkonditionen für diesen Frühlingszeitraum.

Mit Schirm oder Sonnenbrille? Das Wettergeschehen im detail

Zu Beginn der Woche, am 17. April, erwarten uns bei einer Höchsttemperatur von 15°C leichte Regenschauer. Mit einem Wind von nur 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 71% fühlt sich das Klima feucht an, der Druck liegt bei 1016 hPa. Das Tageslicht grüßt uns um 05:07 Uhr und verabschiedet sich um 18:26 Uhr.

Am 18. April bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bestehen, bei milderen Temperaturen um die 16°C und wiederum leichtem Wind. Die relative Feuchtigkeit sinkt jedoch etwas auf 67%, und der Luftdruck bleibt konstant.

Das Highlight der Woche scheint der 19. April zu werden, wo ein klarer Himmel und eine angenehme Temperatur von 17°C kombiniert mit einem leichten Wind für ideale Frühlingsbedingungen sorgen. Die Luftfeuchtigkeit reduziert sich deutlich auf 45%, ein perfekter Tag, um die Insel zu genießen.

Die Tage des 20. und 21. April locken mit Temperaturen um die 17-18°C, wobei der Himmel am 20. April durch viele Wolken und am 21. April durch klare Verhältnisse charakterisiert wird. Der Wind wird mit bis zu 11 km/h etwas frischer sein.

Der 22. und 23. April bringen wiederum leichten Regen bei kühleren Temperaturen zwischen 13 und 14°C. Hier ist ein Regenschirm sicher ein guter Begleiter. Zum Ende unseres Wetterausblicks erwartet uns am 24. April erneut leichter Regen bei 16°C und somit ein milder Abschluss der Wetterwoche.

Wochenendwetter in Ses Salines: zwischen Regenschauer und Sonnenschein

Das Wochenende in Ses SalinesSes Salines präsentiert sich am 22. und 23. April wechselhaft. Der Samstag startet mit leichten Regentropfen, einer frischen Brise und Temperaturen um die 13°C, optimal für gemütliche Café-Besuche oder einen entspannten Bummel durch die Stadt. Am Sonntag stabilisieren sich die Bedingungen mit gleichen Wetteraussichten.

Abschließend lässt sich feststellen, dass das Wetter in Ses Salines eine vielseitige Palette bereithält, die sowohl Raum für Aktivitäten im Freien als auch Anlässe für genussvolle Stunden im Innenbereich bietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:59:09. +++