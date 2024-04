Wetteraussichten für Muro, Mallorca: 7-Tage-Prognose ab 17. April 2024 (17.4.2024)

Wettervorhersage in Muro: Eine Woche voller Wechselhaftigkeit

Die Bewohner und Besucher von Muro auf MallorcaMuro werden sich in der Woche vom 17. bis 24. April 2024 auf eine Wetterwoche mit gemischten Bedingungen einstellen müssen. Uns wird eine Palette von Wetterphänomenen begleiten, von leichten Regenschauern bis zu intensiven Regenfällen.

Das Wetter am Mittwoch, 17. April 2024

Der Mittwoch beginnt mit leichtem Regen und einer gemäßigten Temperatur von 15 °C. Mit einem Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 42% wird die Luft frisch und belebend sein. Der Luftdruck wird bei 1005 hPa liegen. Sonnenauf- und -untergang werden unser Tageslichtfenster von ungefähr 4:39 Uhr morgens bis 18:07 Uhr abends begrenzen.

Intensiver Regen am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag, 18. April, verschärft sich die Lage mit heftigem Regen, während das Thermometer auf 13 °C fällt. Das unbeständige Wetter setzt sich mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h, einer Feuchtigkeit von 57% und einem Luftdruck von 1006 hPa fort. Der Trend intensiver Niederschläge hält auch am Freitag an, mit einer leichten Erhöhung der Temperatur auf 14 °C, aber erhöhter Feuchtigkeit und Wind.

Wetterberuhigung am Wochenende

Zum Wochenende hin wird eine leichte Beruhigung eintreten. Samstag, 21. April, präsentiert sich mit aufgelockerter Bewölkung und einer konstanten Temperatur von 14 °C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt zurück auf 41%, was zusammen mit einem milden Wind für angenehmere äußere Bedingungen sorgen dürfte.

Vorblick auf die neue Woche

Die neue Woche beginnt mit wechselhaftem Wetter. Der 22. April sieht moderaten Regen bei einer Temperatur von 7 °C – der niedrigsten der Woche. Wind und Feuchtigkeit nehmen weiter ab, aber die Temperaturen bleiben kühler als in der Vorwoche. Die folgenden Tage werden von leichtem Regen geprägt sein, wobei die Temperaturen allmählich auf 12 °C ansteigen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommende Woche für Muro, Mallorca, wettertechnisch einige Herausforderungen bereithält, insbesondere was Regenfälle betrifft. Es ist ratsam, stets einen Regenschirm griffbereit zu halten und die Wetterentwicklungen im Auge zu behalten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.4.2024, 01:46:58. +++