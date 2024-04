7-Tage-Wettervorhersage für Felanitx: Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang (18.4.2024)

Aktuelle Wettertrends und die Aussicht für die nächste Woche in Felanitx

Die Besucher und Einwohner von Felanitx können sich auf eine vielfältige Wetterwoche mit wechselndem Himmel und Temperaturen einstellen, die das reiche Spektrum des Frühlingswetters auf Mallorca widerspiegeln.

Wetterlage in Felanitx am heutigen Mittwoch

Der Mittwoch (18.4.2024) beginnt in Felanitx mit feuchter Frühlingsluft. Es ist leichter Regen zu erwarten bei einer Temperatur von 14°C. Der Wind weht mäßig mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 77% liegt. Das Barometer zeigt einen Druck von 1016 hPa. Den Sonnenauf- und untergang erleben Sie um 5:05 Uhr beziehungsweise um 18:27 Uhr.

Die kommenden Tage in Felanitx

Am Donnerstag (19.4.2024) ziehen zwar teilweise Wolken auf, doch die Temperaturen klettern auf angenehmere 18°C. Der Wind bleibt mit 7 km/h recht sanft. Dank der relativen Lufttrockenheit von 47% und einem Luftdruck von 1022 hPa können Sie einen eher angenehmen Tag erwarten.

Das Wetter am Freitag (20.4.2024) und Samstag (21.4.2024) präsentiert sich von seiner besten Seite: Auf Felanitx wartet ein klarer Himmel bei Temperaturen bis zu 19°C beziehungsweise 18°C. Eine frische Brise von 7 km/h und niedrige Luftfeuchtigkeitswerte schaffen perfekte Bedingungen, um die Insel zu genießen. Der Sonnenaufgang findet um 5:02 Uhr am Freitag und um 5:01 Uhr am Samstag statt, der Sonnenuntergang jeweils um 18:29 Uhr und 18:30 Uhr.

Die nächste Woche beginnt am Sonntag (22.4.2024) mit bedecktem Himmel und milder 16°C, wobei der Wind auf 4 km/h nachlässt. Die Feuchtigkeit nimmt ein wenig zu, aber der Druck bleibt stabil. Vor Ihnen liegt ein Tag, der typisch für den mallorquinischen April ist, mit Sonnenaufgang um 4:59 Uhr und Sonnenuntergang um 18:31 Uhr.

Das Wetter ist jedoch launisch, und am Montag (23.4.2024) wird es mit 10°C und mäßigem Regen deutlich abkühlen. Der Wind frischt wieder auf 8 km/h auf und die hohe Luftfeuchtigkeit von 90% lässt einen spürbaren Unterschied zur trockeneren Luft zu Wochenbeginn erkennen. Der Luftdruck sinkt auf 1012 hPa, was auf weitere Wetteränderungen hinweist.

Ein Blick auf Dienstag (24.4.2024) und Mittwoch (25.4.2024) offenbart weiterhin unbeständiges Wetter mit leichtem Regen und Temperaturen von 12°C beziehungsweise 14°C. Trotz des unbeständigen Wetters bietet der mittlerweile früher eintretende Sonnenaufgang um 4:56 Uhr und 4:55 Uhr sowie das spätere Sonnenuntergang um 18:33 Uhr und 18:34 Uhr weitere Möglichkeiten, die Schönheit von Felanitx zu erforschen.

Fazit: Wettersituation in Felanitx für Outdoor-Aktivitäten

Zusammenfassend wird die kommende Woche in Felanitx interessant für alle, die das Wetter auf Mallorca für vielfältige Aktivitäten nutzen möchten. Egal ob Sie sich entspannen oder aktiv sein möchten, behalten Sie die Wettervorhersage im Auge und planen Sie entsprechend. Das Wetter bietet sowohl Möglichkeiten für sonnige Ausflüge als auch gemütliche Stunden in einem der lokalen Cafés bei einer Tasse heißen Café con Leche.

