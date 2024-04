Ausführlicher Wetterbericht für Esporles: 7-Tage-Vorhersage mit besonderem Augenmerk auf Regen- und Sonnenstunden (18.4.2024)

Das Wetter in Esporles: Ihre 7-Tage-Prognose

Wetteraussichten für Esporles - Mit dem Frühling in voller Blüte ist es an der Zeit, einen Blick auf die kommende Woche und die Wetterentwicklung in Esporles, Mallorca, zu werfen. Vom 18. April bis zum 25. April 2024 können Einheimische und Besucher eine vielfältige Palette an Wetterbedingungen erwarten.

Leichter Regen und milde Temperaturen zum Wochenstart

Am Mittwoch, den 18. April, beginnt die Woche mit leichtem Regen und einer gemütlichen Temperatur von 13°C. Der Wind hält sich zurückhaltend mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Das Aufziehen der Morgendämmerung ist für 5:07 Uhr vorausgesagt, während sich die Sonne um 18:30 Uhr verabschieden wird.

Über gehobene Wolken lacht die Sonne

Am Donnerstag, den 19. April, zeigt sich der Himmel bedeckt von aufgelockerten Wolken formationen, aber die Temperaturen steigen leicht auf angenehme 15°C, begleitet von einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h.

Sonnige Ausblicke und sternenklare Nächte

Der Freitag, den 20. April, verspricht mit einem klaren Himmel und strahlender Sonne bei 16°C das perfekte Frühlingswetter. Der Wind weht nur schwach und sollte somit keine größeren Einschränkungen darstellen.

Geteiltes Wolkenspiel am Samstag

Das Wochenende beginnt in Esporles am Samstag, den 21. April, zwar mit verteilten Wolken am Himmel, bei 15°C lässt es sich jedoch gut aushalten. Geringe Windgeschwindigkeiten und eine leichte Luftfeuchtigkeit sorgen für ein angenehmes Klima.

Wolkendecke verdichtet sich – Sonntag bis Dienstag

Am Sonntag, den 22. April, bedecken dicke Wolken den Himmel, die Temperaturen sinken leicht auf 14°C. Doch es bleibt weiterhin trocken und der Wind nimmt eine entspannte Haltung ein.

Beginnend mit dem Montag, den 23. April, werden die Regenmäntel wieder hervorgeholt. Mit heftigem Regen und einem Temperatursturz auf 9°C erinnert das Wetter eher an einen herbstlichen Tag. Eine Windgeschwindigkeit von 7 km/h trägt zur frischen Atmosphäre bei.

Der Regen setzt sich am Dienstag, den 24. April, mit leichtem Regen und gleichbleibender Temperatur fort, während der Wind weiterhin mit 6 km/h weht.

Ein Blick voraus: Wetter am 25. April

Die nächste Woche zeigt sich mit weiteren Regenschauern und einer leichten Erhöhung der Quecksilbersäule auf 10°C. Trotz des durchwachsenen Wetters bleibt Esporles ein malerisches und reizvolles Ziel für alle, die das Inselleben genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:35:25. +++