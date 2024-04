Wettervorhersage Sóller: Wettertrend und Tagesüberblick für den 18.04.24 bis 25.04.24

Wetteraussichten für Sóller bis zum 25. April 2024

Wer in der nächsten Woche in Sóller weilt oder den malerischen Ort Mallorcas besucht, wird von einer wechselhaften Wetterlage begrüßt. Der Frühling zeigt sich von seiner veränderlichen Seite, doch die milden Temperaturen sorgen weitgehend für angenehme Tage.

Leichter Regen und milde Temperaturen zum Wochenstart

Am Mittwoch, den 18. April, beginnt die Woche in Sóller mit leichtem Regen und einer durchschnittlichen Temperatur von 15°C. Das Wetter eignet sich gut für Museumsbesuche oder gemütliche Cafés. Der Wind bewegt sich mit sanften 5 km/h, was das regnerische Klima etwas erträglicher macht.

Das Wetter klart auf – Ideal für Outdoor-Aktivitäten

Glücklicherweise bessert sich das Wetter ab dem Donnerstag, den 19. April, wenn gebrochene Wolken für eine Höchsttemperatur von 17°C sorgen. Am Freitag ist der Himmel dann klar und ermöglicht mit 20°C die höchsten Temperaturen der Woche, ideal für einen Ausflug ins Tramuntana-Gebirge.

Für den Samstag ist weiterhin gute Laune angesagt, jedoch kehren die Wolken zurück und die Temperaturen fallen leicht auf 19°C. An diesem Tag präsentiert sich der Himmel erneut mit gebrochenen Wolken, ein prächtiger Anblick begleitet von einer milden Brise.

Ein regnerisches Wochenende steht bevor

Das Wochenende startet in Sóller mit leichtem Regen am Sonntag, der wiederum auf 16°C kühlt. Es folgen Tage mit moderatem bis leichtem Regen, wobei die Temperaturen weiter fallen – auf 11°C am Montag und 10°C am Dienstag.

Die letzte Woche der Wetterprognose, der 25. April, bleibt bei leichten Regenschauern, und die Temperaturen steigen ein wenig auf 11°C an.

Summary: Eine Wetterwoche voller Kontraste

Sóller wird in den nächsten sieben Tagen erleben, wie sich die Natur von ihrer launischen Seite zeigt. Von sonnigen Aussichten bis hin zu regnerischen Tagen – die Besucher werden alle Facetten des Frühlingswetters kennenlernen. Die frühmorgendlichen Sonnenaufgänge zwischen 5:06 und 4:56 Uhr und die späten Sonnenuntergänge von 18:29 bis 18:36 Uhr sorgen jedoch für ausreichend Tageslicht, um die Schönheiten Sóllers zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 02:02:13. +++