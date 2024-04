Der Frühling zeigt sich auf der zauberhaften Insel Mallorca mit einem vielseitigen Wettergesicht. Erfahren Sie hier mehr über die kommende Wetterwoche in Llucmajor, einem der charmantesten Orte auf der Insel. Vom klaren Sonnenhimmel bis hin zu erfrischenden Regenschauern – es erwartet uns eine interessante Mischung an Wetterphänomenen.

Strahlender Sonntag eröffnet die Woche

Am Sonntag, den 21. April 2024, dürfen sich Einwohner und Besucher auf einen herrlichen Tag mit einem strahlend blauen Himmel freuen. Mit einer milden Temperatur von 18°C und einer leichten Brise mit Windstärken von rund 8 km/h, lädt das Wetter in Llucmajor definitiv zu Outdoor-Aktivitäten ein. Der Luftdruck hält sich bei 1016 hPa, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 46% angenehm niedrig.

Beginn einer feuchteren Periode

Die kommenden Tage bringen jedoch einen Umschwung. Sowohl am 22. als auch am 23. April erwarten uns moderate Regenschauer, die Temperaturen fallen auf 11°C beziehungsweise 10°C ab. Der Wind frischt leicht auf, bleibt aber weiterhin moderat. Perfekt für diejenigen, die dem sanften Rhythmus der Regentropfen beim Lesen oder Entspannen lauschen möchten.

Am 24. April lässt der Regen etwas nach, und es kommt nur zu leichtem Niederschlag. Dabei klettert die Quecksilbersäule wieder auf eine angenehmere 14°C. Die folgenden Tage – 25. und 26. April – sind von wolkiger bis wechselhafter Bewölkung geprägt, und wir erleben Temperaturen um die 17°C und 16°C. Ein ideales Wetter, um die vielfältige Landschaft rund um Llucmajor zu erkunden.

Die Woche klingt abwechslungsreich aus

Die letzte Aprilwoche endet so vielfältig, wie sie begonnen hat. Am 27. April zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel, und mit 16°C bleibt es mild. Doch am 28. April müssen wir uns wieder auf leichten Regen einstellen, der jedoch bei 19°C fast willkommen ist. Die gemäßigten Windverhältnisse und angenehme Luftfeuchtigkeit sorgen weiterhin für ein angenehmes Klima auf Mallorca.

Abgerundet wird jeder Tag durch malerische Sonnenauf- und -untergänge, die Llucmajor in ein atemberaubendes Licht tauchen. Ein Highlight für jeden Urlauber und eine Freude für die Einheimischen.

